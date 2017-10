Congo-Brazzaville: Numérisation des archives nationales - FamilySearch international disposée à apporter son expertise au pays

Le manager pour l'Afrique et le Pacifique de cette organisation internationale, Thom Nelson venu des Etats-Unis, l'a annoncé à sa sortie d'audience chez le ministre de la Culture et des arts, Dieudonné Moyongo, à la fin de semaine dernière.

Accompagné de Thierry Mutombo, manager de projet FamilySearch international ainsi que la représentation de Brazzaville, à savoir Gaëtan Kelenou et Patrice Ovounga ; Thom Nelson était, a annoncé à la presse qu'ils sont venus rencontrer le ministre pour parler du projet lié à la numérisation des archives de la République du Congo.

« Nous aimerons mettre en place un partenariat avec la direction nationale des archives pour préserver toutes les archives qui contiennent les informations sur les personnes et les familles, parce que le but de notre organisation est d'aider les personnelles familles à rester connecter à leur racine. Et pour le faire, nous avons besoin de préserver les archives qui restent. Et comme ces archives sont exposées et peuvent se détruire à n'importe quel moment, donc nous apportons la nouvelle technologie on les numérisant et on les préservant de manière à ce que le pays puisse continuer à les utiliser », a-t-il déclaré.

En effet, FamilySearch international est l'une des plus grandes organisations au monde qui s'occupe de la collecte, de la préservation, de la transcription et de la mise à la disposition du public des archives.

Le ministre de la Culture et des arts a apprécié le projet de FamilySearch international. « Le ministre de la Culture et des arts nous a accueilli chaleureusement, non seulement parce qu'il partage la même vision que notre organisation, mais aussi parce qu'il comprend pleinement l'importance de la préservation des archives. Ces archives contiennent en soi la mémoire et l'histoire du pays, mais aussi l'histoire des personnes et des familles. Donc ça fait que nous partageons les mêmes objectifs, et le ministre a accueilli à bras ouverts le projet tout en promettant de travailler en partenariat avec FamilySearch international pour réaliser ce grand projet en République du Congo comme ils l'ont fait dans beaucoup d'autres pays en Afrique. »

Quant à la réalisation concrète de ce projet, les responsables de FamilySearch international pensent qu'ils doivent travailler en partenariat avec les archives nationales du Congo. Ils vont essayer de mettre ensemble un protocole d'accord qui permettrait à ce que les deux parties (le ministère de la Culture et des arts et FamilySearch international) soient liées pour travailler ensemble et atteindre cet objectif important, parce que le ministre a confirmé que c'est un projet dont la République du Congo a besoin d'une manière générale.

Notons qu'après l'audience qui leur a été accordée par le ministre de la Culture et des arts, ils ont rencontré le directeur des archives nationales, Brice Owabira, avec lequel ils sont allés faire l'état des lieux des archives nationales du Congo, parce que le besoin réel de la préservation des archives s'impose.