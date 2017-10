communiqué de presse

A l'initiative de la Commission Diocésaine Justice et Paix du Diocèse de Butembo-Beni, en partenariat avec la MONUSCO, un « Forum de Paix de sensibilisation et de conscientisation des leaders communautaires sur la culture de la Paix » a débuté ce lundi 02 octobre 2017 à Beni. Deux jours durant, autour de thèmes aussi divers que : « l'humanité en tout homme fondement de la paix ; les fonctions régaliennes de l'Etat et la gouvernance sécuritaire participative ; la non-violence : mode de revendication pacifique etc », les participants à ces assises, une centaine, des leaders religieux, des chefs coutumiers, des chefs des entités territoriales décentralisées, des représentants des Organisation de la Société civile des territoires de Beni et de Butembo et des villes de Beni et de Butembo vont tenter « d'identifier les vraies racines de la perturbation de la Paix dans la région et les moyens pour y remédier ».

En effet, il est bon de rappeler que les territoires de Beni et Lubero sont marqués par des massacres et des tueries à répétition. De plus, on assiste également, ces temps-ci aux conflits armés opposant d'une part les groupes armés mai mai entre eux et ceux-ci et l'armée régulière d'autre part, sans compter le banditisme urbain qui gagne du terrain avec le phénomène récurrent de kidnapping des civils dont le cas le plus frappant demeure celui des deux prêtres de la paroisse de Bunyuka, qui , sont à ce jour, encore entre les mains de leurs ravisseurs...

Il est à noter que le Forum sur la culture de la Paix qui s'achève ce mardi 03 octobre 2017, est en réalité le point de chute d'un long processus de sensibilisation et de conscientisation de la population en général et des acteurs communautaires en particulier. En effet, c'est en avril 2017, que face à la situation sécuritaire régnant dans le territoire de Beni et Lubero, la Commission Diocésaine Justice et Paix du Diocèse de Butembo-Beni, en partenariat avec la MONUSCO, avait lancé une campagne de sensibilisation et de conscientisation de la population du Grand-Nord sur la promotion de la culture de la Paix. Cette campagne vise toutes les couches de la population de la zone où intervient la Commission : territoires de Beni et Lubero ; villes de Beni et Butembo.

A l'ouverture du Forum ce lundi 02 octobre 2017, ... L'Evêque du diocèse de Butembo-Beni Monseigneur Sikuli Melchisédech a déclaré que la reconstruction de la Paix exige 4 notions clés : la vérité, la justice, l'amour et la liberté. Quant au Chef de la MONUSCO-Beni, Warner Ten Kate il a souhaité que les participants abordent, sans tabou, toutes les questions, afin que la rencontre de Beni débouche sur des recommandations pertinentes qui contribuent de manière significative à la restauration de la Paix dans la zone.