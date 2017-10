Sénégal: Vive inquiétude après la fermeture des écoles du groupe Yavuz-Selim

Sept écoles, 3 000 élèves, 500 professeurs plongés dans l'inconnu. Lundi 2 octobre, l'Etat du Sénégal a donc décidé comme d'autres, notamment le Mali et le Maroc, de fermer les établissements Yavuz Selim. Etablissements proches du prédicateur turc Fethullah Gülen, opposant accusé par Ankara d'être à l'origine de la tentative de coup d'Etat contre Recep Tayyip Erdogan en 2016. Des fermetures qui ont en tout cas provoqué une vive inquiétude chez les professeurs, les élèves et leurs parents. Reportage.

Fâchés contre deux présidents, Macky Sall mais aussi Recep Tayyip Ergodan. Comme de nombreux parents, El Hadj Mbaye accuse le chef d'Etat turc de faire pression sur l'Etat du Sénégal. « Un président d'un autre pays qui ferme une école au Sénégal, ou nous sommes indépendants ou nous ne sommes pas indépendants », tempête ce père de famille.

Le ministre de l'Education, Serigne Mbaye Thiam, a justifié ces fermetures. D'après lui l'association qui gère les écoles n'a plus d'agrément. Les faits reprochés seraient graves et donc confidentiels. « Vous savez bien que si ce sont des questions de cette nature-là, ce ne sont pas des questions que l'on étale sur la place publique. On reproche à une association des faits qui sont sans doute graves et en même temps on laisse cette association finir une année scolaire. On tenait à la continuité des enseignants », explique le ministre.

A 15 ans, Abdou ne comprend pas comment il est possible de fermer des établissements parmi les mieux cotés du Sénégal. « Regardez l'école. Vous voyez bien que ce ne sont pas des terroristes. Ils nous ont appris beaucoup de choses : le Coran, la religion, les mathématiques. On n'a pas élu Erdogan comme président, c'est Macky Sall que nous avons élu », souligne Abdou.

Présent depuis la création, professeur de mathématiques, Mamadou Ning s'inquiète pour le futur du groupe : « Si le dictat nous vient d'ailleurs, c'est difficile. Le "bijou" va-t-il se relever un jour ? Dieu seul peut le dire ».

L'Etat compte, via des tractations, permettre la reprise des cours rapidement.