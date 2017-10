Madagascar: Marc Ravalomanana - Non à la révision de la Constitution

Or, pour la tenue d'un référendum sur lequel persiste le président de la République, le gouvernement et les parlementaires pro-régime, il faut au moins une quarantaine de milliards d'ariary. Et d'après les dires des responsables, l'Etat malagasy a déjà le budget y afférent. En tout cas, le HVM est seul contre tous dans son projet de révision constitutionnelle.

En fait, si le gouvernement, dans le cadre de la lutte contre la peste, a lancé samedi dernier depuis le palais de Mahazoarivo, un urgent appel aux partenaires techniques et financiers de la Grande île dont l'OMS, c'est parce que les moyens financiers et matériels qui sont à sa disposition ne lui permet pas d'agir seul.

Avant de se poser la question pour interpeller les dirigeants actuels : « La révision de la Constitution est- elle plus prioritaire que la lutte contre la peste ? » L'ancien président est la énième personnalité politique à avoir dit non au projet de révision de la Constitution. De nombreux politiciens, en majorité de l'opposition, l'ont déjà condamnée. Les entités de la société civile sont également unanimes contre la retouche de certaines dispositions de la Loi fondamentale. Quant à la communauté internationale, elle est réticente.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.