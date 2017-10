Madagascar: Peste pulmonaire - Fermeture momentanée des écoles

Ajournée. Hier, jour de la rentrée des classes dans l'enseignement public, les élèves n'ont pas investi longtemps les locaux des écoles. Le ministère de l'Education nationale a pris la décision d'ajourner de quelques jours le début des cours, le temps de désinfecter les salles de classe et de laisser agir les produits désinfectants. « Il n'y a pas de raison de fermer les écoles, ou pour nous tous, de rester confinés chez nous. Les mesures ont été prises afin d'écarter tout risque de contamination dans les écoles, raison pour laquelle la rentrée des classes a été ajournée de quelques jours pour permettre d'effectuer les opérations de désinfection des locaux », a affirmé, hier, le ministre de l'Education nationale, Paul Rabary. Mais face à l'alerte générale sur la peste pulmonaire, des parents d'élèves restent encore assez peu rassurés, du moins, jusqu'à hier, et décident de garder leurs enfants encore quelques jours, le temps d'être certains que tout risque est définitivement écarté.

