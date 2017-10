Sénégal: Prix découvertes RFI 2017 - Le pays représenté par l'afro-acoustique

L'orchestre "Sarro & Get Sa Feeling" se produit dans les cabarets à Dakar et collabore aussi avec des danseurs ou chorégraphes pour des compositions.

"Sarro & Get Sa Feeling" a déjà à son actif un album intitulé "Tomorow" (avril 2015), une œuvre présentée comme "un hymne à l'espoir et à la vie", avec des morceaux tels que "Babylone", "Domou Adama" et "Africa Live", etc.

Le groupe dirigé par le jeune guitariste Oumar Sarr dit Sarro, compte en son sein un trompettiste, un guitariste, un batteur et une choriste. Il s'est déjà produit à deux reprises au Festival international de jazz de Saint-Louis, en 2013 et en 2016.

Dakar — Le groupe musical sénégalais "Sarro & Get Sa Feeling", un des dix finalistes de l'édition 2017 du Prix découvertes RFI, milite pour "un réveil de l'Afrique" à travers notamment une dénonciation des tares de la société, une perspective nourrie par un style afro-acoustique teinté d'airs de blues, de jazz et de reggae.

