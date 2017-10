Mali: Des femmes de Kidal réclament le départ de la force Barkhane

Si Barkhane se refuse pour le moment à tout commentaire, une source au ministère malien de la Défense confirme que l'opération a bien eu lieu, que sept personnes ont été effectivement arrêtées, dont certaines sont blessées mais qu'aucun décès n'est à déplorer. Elle confirme aussi que deux véhicules ont été brûlés, sans préciser comment, et ajoute que des armes et munitions ont été saisies.

Elles reprochent à la force Barkhane d'être intervenue avec explosifs et armes automatiques en pleine ville et d'avoir incendié délibérément des véhicules. Sur les réseaux sociaux, des photos censées être prises sur les lieux laissent effectivement voir au moins deux véhicules brûlés et des traces de sang.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.