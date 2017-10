Cote d'Ivoire: CPI - Mangou détaille la planification des opérations des forces pro-Gbagbo

Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian a… Plus »

Pour ce qui concerne l'encadrement de la marche des militants pro-Ouattara le 16 décembre 2010 à la RTI, Philippe Mangou affirme rendre compte au ministre de la Défense de l'époque et au président. Seulement, relève Me Emmanuel Altit, « la présidence n'était pas systématiquement mise en copie des messages que vous envoyez au ministre de la Défense ». Un fait que confirme Philippe Mangou.

Comment les forces de défense et de sécurité étaient-elles organisées ? Dans quel cadre agissaient-elles ? Et surtout, qui était à la manœuvre derrière chaque intervention militaire ? Ce lundi, les avocats de Laurent Gbagbo ont tenté de clarifier le degré de responsabilité de leur client dans plusieurs épisodes de violents qui se sont produits entre l'annonce officielle des résultats de la présidentielle et son départ effectif du pouvoir le 11 avril 2011.

