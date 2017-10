Sénégal: Vers la coopération entre le pays et l'Académie des sports de Floride

Dakar — Le ministère sénégalais des Sports a fait part lundi de sa volonté d'avoir "un partenariat (... ) fécond" avec l'Académie des sports de Floride (Etats-Unis), "dans les domaines de la formation des cadres administratifs et techniques, du management, de la médecine, des sciences et la diplomatie sportive".

Selon un communiqué parvenu le même jour à l'APS, ce département ministériel a exprimé un tel souhait à la suite d'une audience accordée par le ministre des Sports, Matar Ba, à Babacar Diagne, l'ambassadeur du Sénégal aux Etats-Unis d'Amérique, et à Joseph Julius Szlavika, un membre du conseil d'administration de l'Académie des sports de Floride.

Les deux parties "se sont engagées à œuvrer au développement des échanges d'expériences et d'informations (... ) dans des domaines liés à la pratique sportive, notamment la formation des cadres administratifs et techniques, le management, la médecine, les sciences et la diplomatie sportive".

"Conscient du manque de ressources humaines indispensables au développement des sports au Sénégal, le ministre Matar Bâ a beaucoup insisté sur cet aspect durant ses échanges avec l'ambassadeur Babacar Diagne et M. Szlavika", rapporte le communiqué.

Selon le texte, le ministre sénégalais des Sports a accepté une invitation de Joseph Julius Szlavika à effectuer "une visite de travail" en Floride, "afin de rencontrer les responsables de cette académie qui travaille aujourd'hui avec 83 pays".

M. Bâ et son hôte ont pris l'"engagement" de "faire du sport un facteur d'approfondissement et de développement des liens d'amitié et de fraternité" entre le Sénégal et l'Etat de Floride, ajoute le communiqué.