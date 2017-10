Madagascar: Épidémie - Le Premier ministre accable les communes

Lorsque le ministère parle de saison pesteuse, cela implique que les dangers sont prévisibles. Une collaboration sur des mesures préventives aurait alors été possible, voire nécessaire lorsque les administrés sont majoritairement inconscients, inciviques et malpropres.

Ce n'est qu'hier, par ailleurs, que les autorités de la capitale ont publié un communiqué de presse indiquant qu'elles comptent prendre des mesures drastiques, pour l'assainissement de la ville et contre tous ceux qui ne respectent pas l'hygiène de la ville. La situation actuelle pourrait, cependant, révéler l'absence de synergie entre l'État central et les autorités communales, particulièrement, à Antananarivo.

