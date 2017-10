Burkina Faso: Visite médicale annuelle gratuite des retraités

Le lancement officiel de la visite médicale annuelle des pensionnés de la CNSS et de la CARFO a eu lieu, le vendredi 29 septembre 2017, à Ouagadougou. La cérémonie a été parrainée par Sika Kaboré, épouse du chef de l'Etat.

Dès ce lundi 2 octobre, les pensionnés de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) vont, une année après, être à nouveau examinés par un médecin.

Le top de départ de la traditionnelle visite médicale annuelle gratuite au profit desdits retraités a été donné le vendredi 29 septembre 2017 à l'Hôpital de district de Bogodogo (arrondissement n°11, secteur n) 51 de Ouagadougou).

Après la remise d'un lot de matériel medico-technique, la marraine de la cérémonie, Sika Kaboré, épouse du chef de l'Etat, et les ministres en charge de la fonction publique et de la santé ont eu droit à une visite guidée de la salle de consultation.

Le chef de service Médecine interne, Endocrinologie et Maladies métaboliques, Pr Hervé Tiéno a présenté aux hôtes d'une matinée le circuit suivi par le retraité pour se soumettre à tous les examens prévus.

Au cours de la traditionnelle observation médicale, a-t-il expliqué, nous recueillons les éléments d'identification de l'intéressé avant de l'interroger sur ses antécédents médicaux.

«Nous le soumettons à des examens sanguins et urinaires dont l'analyse de la créatinine. Celle-ci permet d'apprécier le fonctionnement du rein du patient. Les résultats des différents tests sont connus en l'espace de 24 heures.

Le médecin analyse les résultats et propose sa prescription et des conseils pratiques», a-t-il résumé. Pour la phase de la prise de la tension artérielle, les visiteurs ont pu suivre une brève simulation avec Guillaume Gougounga, à la retraite depuis une quinzaine d'années.

Le président de l'association nationale des retraités, Félix Yaméogo a témoigné sa gratitude au gouvernement burkinabè et particulièrement aux «deux caisses» (CNSS et CARFO) pour leur action. Il a toutefois plaidé pour une prise en charge totale de ses camarades et lui.

Car, lorsque des pathologies sont détectées, a-t-il soutenu, il est très difficile pour le retraité de faire face aux ordonnances. Il a, de ce fait, souhaité qu'au moins une partie des pathologies découvertes soient prises en charge.

«Nous aurions aimé que la prise en charge des maladies de la prostate soit intégrée à cette visite annuelle gratuite», a-t-il illustré. La Première dame Sika Kaboré a salué cette initiative qui contribue à l'amélioration de l'état de santé des pensionnés des deux institutions de sécurité sociale au Burkina Faso.

Pour elle, il s'agit d'un acte de solidarité à l'endroit des aînés. «Ce sera également un jour notre statut. Et c'est donc un plaisir de les accompagner en ces instants de visite médicale», a-t-elle confié. Selon le président du comité national d'organisation de la visite médicale annuelle gratuite, Souleymane Lengane, la spécificité de l'édition 2017 réside dans la mise en place d'un guide de travail.

Il a précisé que ce document se veut être un document détaillé de toutes les informations jugées nécessaires pour le bon déroulement du contrôle médical des retraités. «Le guide devra orienter tous les acteurs sur la conduite à tenir et les dispositions d'ordre pratique à prendre dans la réalisation de l'activité», a-t-il soutenu.

En plus de l'hôpital de district de Bogodogo, les autres sites de rendez-vous sont les Centres médicaux avec antenne chirurgicale (CMA) de Pissy, Kossodo, Paul VI, Samandin, l'infirmerie de la CARFO, les maisons des retraités Antoine Nanga, des anciens combattants, le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Dassasgho, l'Office de santé des travailleurs (OST) et le service de Santé maternelle et infantile (SMI) de la CNSS.

Les pensionnés ou les conjoints (es) de retraités décédés peuvent s'y rendre munis d'un carnet de santé. Pour mémoire, depuis 2007 (CNSS) et 2009 (CARFO), des visites médicales gratuites sont organisées chaque année au profit des pensionnés.

Pour soutenir cet élan, le gouvernement burkinabè a adopté, le 29 avril 2016, le décret n°2016-310 portant institution d'une visite médicale annuelle gratuite pour les pensionnés et les conjoints survivants de retraités disparus de la CARFO et de la CNSS.