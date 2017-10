Cameroun: Tensions en zone anglophone - Bloody Sunday à Bamenda

Une entreprise canadienne a d'ores et déjà signé avec des sécessionnistes, un contrat… Plus »

Dimanche, c'était 17 morts, ou plutôt 10, et si d'aventure d'autres « Ambazoniens » devaient venir remplir encore les morgues, nul doute que les irrédentistes pourraient très rapidement trouver dans le sang versé par ceux qu'ils pourraient considérer comme des martyrs, et dont les portraits ont commencé déjà à circuler dans les médias, une source supplémentaire de motivation pour leur lutte.

Après cette chaude journée marquée par des courses-poursuites entre forces de l'ordre et habitants de l'Ambazonie -nom de cet Etat encore virtuel-, place maintenant à la polémique sur le nombre de victimes. En effet, selon Amnesty International, il y aurait eu 17 morts, notamment à Bamenda et à Buea.

