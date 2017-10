Burkina Faso: Mémorial Thomas-Sankara - A vos bourses, les souscriptions sont lancées !

Ainsi est donc lancé le projet du mémorial qui vise principalement à sauvegarder, préserver et promouvoir l'héritage politique de la Révolution et les idées révolutionnaires de Thomas Sankara qui, selon le président du Comité international du mémorial, était surnommé « Gringo ».

Il a ensuite testé le degré de mobilisation des Burkinabè devant le défi à relever, les a invités à remplir les tirelires, les urnes et les comptes bancaires mis à disposition et les a enfin rassurés du bon usage, au franc CFA près, de l'argent qui serait collecté ; ensuite est venue à la tribune la grande attraction de la soirée, en l'occurrence l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings, qui a tenu en haleine les auditeurs près d'une heure durant. Son discours, prononcé d'un trait avant d'être traduit, a eu l'heur d'être fortement applaudi, surtout à l'évocation de Thomas Sankara et des autres héros de l'Afrique.

La cause qui allait être défendue et la belle brochette d'artistes, dont la tête de proue était la cantatrice malienne Djénéba Seck, y était certainement pour quelque chose.

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.