Ile Maurice: Fond-du-sac - Développements en vue jusqu'à fin décembre

Le conseiller de Fond-du-Sac est d'accord que ces travaux relèvent de l'urgence car l'année est bien avancée et la période cyclonique est proche. «Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur ce genre de problème que connaît régulièrement notre endroit», indique-t-il.

Pour cause. La saison pluvieuse approche à grands pas et les risques d'inondation sont bien réels pour ce village. En février 2016, les images de Fond-du-Sac sous les eaux à la suite des pluies torrentielles avaient secoué tout le pays.

«Nous avons déjà fait en sorte d'installer toutes les lumières et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la clôture et entretenir le parterre.» Or, malgré ces développements fort louables, nombre d'habitants de Fond-du-Sac restent profondément inquiets.

