Burkina Faso: Hippisme/championnat national 2016-2017 - Le cheval Iman, le meilleur de la saison

La Fédération burkinabè des sports équestres a organisé, le samedi 30 septembre 2017, à l'hippodrome de Ouagadougou sa dernière activité de la saison 2016-2017 qu'est le championnat national. Le cheval Iman a ravi la vedette en franchissant le premier la ligne d'arrivée.

La course du championnat national d'une distance de 2800 mètres était la plus prisée des 4 au programme. A cette compétition, on a noté 10 partants. Après un tour de piste, c'est le cheval Chasseur de primes qui a pris le devant suivi de Iman. Mais à 500 mètres de la ligne d'arrivée, le cheval Iman est devenu le maître de la course.

Il a gardé sa position jusqu'à la ligne d'arrivée, à la satisfaction de ses fans. Chasseur de primes a occupé la 2e place, suivi de Tinga (3e). Rappelons que Iman a gagné le trophée du Grand prix LONAB le mois dernier devant son rival Chasseur de primes. Avant cette course du championnat, trois autres ont été disputées.

La première course longue de 1800 mètres a été remportée par Trouloque. Okam Kiédi s'est imposé à la deuxième course (2100 mètres). La troisième course (2500 mètres), la course open, a été enlevée par Missiri. Cette course open, l'innovation de la saison, a permis aux propriétaires de chevaux sans licences de compétir.

A cette course, il y a eu seulement 4 partants. 2 chevaux ont été déclarés non partants à la dernière minute. " La course s'est bien terminée. Elle était belle.

Il y a eu beaucoup d'engouement, et le meilleur a remporté. Félicitations aux jockeys qui ont pris part à cette course ainsi qu'aux entraîneurs qui ont aussi œuvré à ce que la compétition se déroule dans de bonnes conditions.

Le bilan de la saison est satisfaisant, surtout qu'il n'y a pas eu des cas d'accidents majeurs", a déclaré Rachid Nacoulma, président de la Fédération burkinabè des sports équestres. Le propriétaire du cheval Iman a reçu la somme de 1 000 000 F CFA et 1 trophée.

Le propriétaire de Chasseur de primes (2e) est reparti avec la somme de 500 000 F CFA. Ceux de Tinga (3e), de Golden CFA (4e) et de Big Red (5e) ont reçu respectivement 300 000 F CFA, 200 000 F CFA et 150 000 F CFA. Ce championnat national marque la fin des activités de la Fédération burkinabè des sports équestres de la saison 2016-2017.