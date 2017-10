Burkina Faso: Rentrée judiciaire - Les "mauvais élèves" des juridictions communautaires à la barre

Après un mois de vacances, les acteurs de la justice ont fait leur rentrée 2017-2018 hier lundi 2 octobre 2017 sous le thème : «Les rapports entre les juridictions communautaires africaines et les juridictions nationales».

Cette cérémonie solennelle qui a connu la présence du Président du Faso et des présidents d'institutions a été une occasion pour le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) d'exhorter la chaine judiciaire à traiter avec diligence les dossiers en souffrance dans les juridictions.

Contrairement aux audiences ordinaires, c'est la salle des banquets de Ouaga 2000 qui a accueilli, hier lundi 2 octobre 2017, cette audience solennelle de la rentrée judiciaire 2017-2018 dans une ambiance particulière.

Pour cette année, les acteurs de la chaîne judiciaire ont choisi de réfléchir au cours de ce rendez-vous annuel au thème : «Les rapports entre les juridictions communautaires africaines et les juridictions nationales».

Pour la présidente du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), par ailleurs premier président de la Cour de cassation, Mme Thérèse Sanou/Traoré, la rentrée judiciaire est un moment capital pour l'ensemble des acteurs du secteur.

Le passage à une nouvelle année judiciaire est un moment d'introspection, de projection et de ferme engagement pour les acteurs afin de relever les grands défis de l'heure, a soutenu la présidente du CSM.

Selon elle, le choix du thème de cette année se justifie par le besoin de regroupement des Etats pour mieux relever les défis communs avec la création d'ensembles intégrés et de juridictions communautaires.

«L'intégration par le droit est une réalité et ces juridictions communautaires qui officient à côté du juge national ont la principale mission d'œuvrer à harmoniser ce droit communautaire», a affirmé le premier président de la Cour de cassation.

Consciente que le salut des Etats africains se trouvent dans le renforcement et la vivacité des espaces communautaires, Mme Thérèse Sanou/Traoré, a appelé toute la famille judiciaire à jouer sa partition à la réussite de l'intégration sous- régionale.

Elle a invité les acteurs à se conformer aux normes internationales et aux décisions des juridictions communautaires qui s'imposent aux juridictions nationales.

A en croire la présidente du CSM, lorsque ces normes sont invoquées, les juges sur le plan national doivent les appliquer avant toute action en cassation dans les juridictions communautaires.

Traiter les dossiers de façon diligente

Malheureusement, des exemples de décisions de juridictions communautaires de la CEDEAO, de l'UEMOA et de l'OHADA non appliquées sont légion. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Me Mamadou Savadogo, est revenu sur le refus de l'Etat burkinabè de prendre en compte la décision de la Cour de justice de la CEDEAO sur l'article 166 de la loi électorale jugée «loi d'exclusion». Le rapport du CSM a cité aussi le cas du Sénégal dans l'affaire Karim Wade et du Niger dans l'affaire Mamadou Tandja où les deux Etats ont refusé d'appliquer des décisions de justice de la Cour de la CEDEAO.

A entendre la présidente du CSM, l'inexécution des décisions des juridictions communautaires est de nature à saper l'autorité de ces juridictions que les Etats de la sous-région ont volontairement mises en place. Pour le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, cette interpellation ne concerne pas seulement le Burkina Faso, mais tous les pays de la sous-région. Selon ses dires, l'essentiel est de considérer les rapports de l'exécutif avec les juridictions nationales et celles communautaires.

«Nous devons avoir des rapports de coopération et non de conflits. Cela signifie qu'il y a un intérêt majeur à travailler à définir les normes et les compétences de chaque juridiction afin d'éviter des conflits inutiles entre ces juridictions. Il s'agit de crédibiliser la justice sur les plans national et communautaire», a indiqué le Président Kaboré.

En outre, les chefs d'Etat de la sous-région doivent faire de leur mieux pour que les décisions des juridictions communautaires soient appliquées, de l'avis du chef de l'Etat, parce que l'objectif de créer ces instances communautaires est de permettre l'intégration.

Il a exhorté par ailleurs la justice, en cette rentrée, à être en phase avec la soif de justice du peuple. Pour ce faire, la présidente du CSM a lancé un appel pressant à tous les magistrats, surtout ceux évoluant dans les différentes juridictions à l'ardeur au travail et à traiter les dossiers politiques, de crimes économiques et de sang, de façon diligente.