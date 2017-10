Burkina Faso: Centres jeunes santé - Une initiative inachevée

Les centres jeunes santé ou encore centres d'écoute pour jeunes sont des lieux de loisir et aussi de prises en charge sanitaires. Ni tous les districts sanitaires ni toutes les provinces du Burkina n'en disposent. Le peu qui existe ne répond pas aux normes. Constat dans deux régions du Burkina : le Centre-Sud et le Nord.

Au nombre de 35 sur tout le territoire national, les centres jeunes santé de l'Etat sont des espaces de loisir et de prises en charge sanitaires.

Ces centres d'écoute pour jeunes, une autre appellation, présentent des fortunes diverses. Quelques-uns répondent aux normes tandis que d'autres sont transformés en buvettes ou simplement servent d'abris aux animaux.

Kombissiri, ville située au sud de Ouagadougou, abrite l'un des 70 districts sanitaires du Burkina. Elle possède un centre appelé : centre urbain jeune.

Logé dans l'enceinte du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS), rien de particulier ne le distingue, sauf ce petit écriteau à peine visible «Centre urbain jeunes», collé sur un bâtiment lézardé. Ce jour, un mardi du mois d'août 2017, une accoucheuse brevetée, Zénabou Ouédraogo, attendait des potentiels patients et clients.

Mlle Minata Nikièma est la première cliente du jour. Jeune fille de 20 ans, mère d'un garçon de 8 mois, elle est venue se faire conseiller. Elle a placé une méthode contraceptive de longue durée de cinq ans, en l'occurrence, le «jadel», il y a de cela trois mois.

Depuis, elle ne voit plus ses règles. Cela l'inquiète et elle pense déjà à son retrait. «Je n'avais pas connaissance de ce centre. C'est ma sœur qui m'a conseillée d'y venir, car depuis que j'ai placé le jadel au mois de mai, je ne vois plus mes menstrues.

J'ai peur de devenir stérile. L'accoucheuse m'a expliqué que ce sont des perturbations qui ne sont pas graves», raconte Mlle Nikièma. Elève au lycée provincial de Kombissiri, elle a échoué deux fois au BEPC. Sa grossesse a beaucoup contribué à son premier échec et la naissance du bébé a favorisé le second insuccès.

Elle vit avec son copain, un commerçant de ladite ville déjà marié et père de deux autres enfants. Minata Nikiéma envisage reprendre ses études l'année prochaine afin de décrocher son BEPC. Elle pense qu'en se mettant sous contraception, elle évitera une grossesse à même de la freiner dans son élan. Aussi, elle espère que le père de son enfant l'épousera.

A l'image de Minata Nikiéma, nombreux sont les jeunes qui ignorent l'existence de ces centres. Conséquence, ils ont peu de connaissances sur leur sexualité. Pour la responsable du centre de Kombissiri, Mme Zénabou Ouédraogo, sa structure reçoit en moyenne 3 à 6 jeunes par jour.

«Une seule cliente peut nous prendre 20 à 30 mn. Quand les filles ne voient pas leurs règles, elles viennent pour le test de grossesse. Si c'est positif, elles pleurent et deviennent inconsolables.

Il faut prendre le soin et le temps de les conseiller», soutient Mme Ouédraogo. Cependant, elle reconnaît que le centre n'est pas connu des jeunes et ne répond pas non plus aux normes. Pire, ses collègues ne transfèrent pas toujours les cibles (jeunes) à son centre . Avant 2017, le centre prenait des cibles qui n'étaient pas les siennes.

Si une jeune est testée positive à la grossesse, Mme Ouédraogo lui explique les dangers liés à l'avortement et la conseille de revenir au centre pour suivre la consultation prénatale.

«Il y a des jeunes qui viennent nous demander de les aider à avorter, nous leur disons que nous ne pratiquons pas l'avortement et qu'il aurait fallu qu'elles se présentent avant la grossesse. Mais après, nous sommes surpris de constater que certaines qui devaient être enceintes ne le sont plus», regrette Mme Ouédraogo.

L'année en cours, quatre jeunes filles enceintes ont été suivies au centre urbain. Composé d'une salle d'attente et de deux petites salles de soins, le centre n'a rien d'attractif ni de convivial pour les jeunes.

Dans la même région, à Manga, un autre centre est en phase de reconstruction. Abandonné entre-temps, il a été réhabilité avec l'appui de la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina (SOGOB) et de son partenaire PPGlobal, une ONG américaine. Rouvert le 1er août dernier, le centre est en train d'installer son matériel.

«Nous avons, dans un premier temps, rénové le centre, nous l'avons équipé et formé les prestataires», indique la présidente de la SOGOB, Pr Blandine Thiéba, rencontrée sur place.

Avec l'appui de la SOGOB, le centre doit offrir des méthodes de contraception de longue durée d'action. «L'idéal, c'est de faire d'abord une éducation sexuelle. Si l'abstinence est difficile, au moins que les jeunes se protègent.

Dans cette mondialisation des informations, il ne faut pas qu'on se voile la face. J'invite les jeunes de Manga à fréquenter ce centre où on leur offre gratuitement certaines méthodes de contraception. C'est une opportunité à saisir», conseille Pr Thiéba.

Marguerite Bougouma, sage-femme et Francis Ouoba, technicien de génie sanitaire ont été désignés pour gérer le centre. Les deux agents s'activent pour l'aménagement et l'installation du matériel de jeux : babyfoot, damier, boules de pétanque, awalé, scrabble, etc.

En attendant, le centre offre déjà et gratuitement des méthodes de contraception de longue durée. En deux semaines de fonctionnement, une dizaine de jeunes en ont bénéficié.

«Nous souhaitons avoir une bibliothèque, une connexion wifi et des tableaux tout le long du mur du centre pour permettre aux élèves d' étudier», relève M. Francis Ouoba.

En matière de contraception, les jeunes préfèrent le «jadel» et le «depo provera» parce que, selon la responsable du centre, Marguerite Bougouma, ces contraceptions sont discrètes.

Malheureusement, «certaines placent les contraceptions de longue durée et reviennent quelques jours après pour les enlever comme quoi cela rend stérile, mais nous réussissons à les rassurer de les garder», regrette Marguerite Bougouma.

Pour le responsable du bureau santé adolescents, jeunes et santé scolaire de la direction de la santé de la famille, Issaka Compaoré, sur les 35 centres jeunes santé de l'Etat, peu répondent aux normes. «Seulement 17 sont assez équipés et arrimés aux districts comme le sont les Centres de santé et de promotion sociale (CSPS), le reste sert d'abris aux moutons et aux chèvres», dénonce le Dr Compaoré.

Compter d'abord sur nous-mêmes

Un centre jeunes santé doit être, selon lui, convivial. On doit pouvoir s' y adonner à la littérature, fréquenter le cybercafé, pratiquer les jeux de société, etc. Egalement, on doit y trouver des services spécifiques offerts par un agent de santé.

«Le centre jeunes ne doit pas être confondu à un CSPS. Au Burkina, nous avons mis les structures en place sans accompagnement et on a voulu avoir des résultats. Cela n'est pas possible», assène Dr Compaoré.

Aussi a-t-il ajouté que «ceux qui ont pu fonctionner ont bénéficié de l'accompagnement des partenaires. Malheureusement, ceux-ci viennent et s'en vont. Le plus important, c'est de trouver en nous-mêmes un minimum pour les rendre fonctionnels».

Les partenaires appuient l'Etat et certaines structures privées pour l'équipement et l'offre de soins des centres jeunes santé. Mais le constat est que, dans certaines localités, les centres d'écoute pour jeunes privés aussi mettent la clé sous le paillasson, faute de moyens.

Ouahigouya, dans la région du Nord, il n'existe pas de centres jeunes santé de l'Etat. Des associations ont mis en place deux centres d'écoute pour jeunes.

Il s'agit de la clinique Sympa du Réseau africain jeunesse et santé (RAJS) située dans l'enceinte du CSPS Naaba Koom et de celui de l'Agence pour la renaissance culturelle et artistique nationale (ARCAN) et ses partenaires dans la cour de la Maison des jeunes de Ouahigouya. Ces deux centres qui faisaient la fierté de la jeunesse ont tous fermé.

La cour de la Maison des jeunes de Ouahigouya où se trouve le Centre d'orientation et de conseils pour adolescents (COCA) de l'ARCAN sert plus d'abri pour les moutons qu'un espace pour jeunes.

«Le centre est fermé depuis près de sept mois par manque de fonds de roulement. Je suis au chômage, je ne peux plus contribuer au développement de ma commune», déclare le gestionnaire dudit centre, Ahmadou Ouédraogo, les larmes aux yeux.

Il se rappelle que lorsque le centre fonctionnait, il pouvait recevoir entre 30 et 40 jeunes par jour. Il était fier d'offrir des conseils, des condoms et des pilules gratuitement aux jeunes.

Au niveau de la clinique Sympa du RAJS, les choses ne sont pas non plus roses. Selon Patrice Bélem, coordonnateur provincial du RAJS, depuis fin 2016, les partenaires se sont retirés et il n'y a pas eu de relève.

«Notre souhait est de revoir le centre offrir des prestations parce que les jeunes sont intéressés», confie M. Bélem. Et d'ajouter : «Nous demandons au ministère de la Santé et aux partenaires de soutenir les centres d'écoute pour jeunes privés ou publics afin qu'on puisse dynamiser les activités au profit des jeunes du Yatenga».

La jeunesse étant l'avenir d'une nation, il faut, soutient Dr Compaoré, réagir vite, sinon, le futur ne sera pas comme on l'aurait voulu.

Et l'historien, Joseph Ki-Zerbo, de prévenir en ces termes : «une société qui renonce à prendre en charge sa jeunesse et à la doter des outils d'une promotion optimale enterre son propre avenir. C'est une société suicidaire».