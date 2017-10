Afrique de l'Ouest: Financements des projets structurants - Des acteurs s'approprient les procédures de la BOAD

Revenant sur les retombées de la formation supportée en grande partie par la BOAD, M. Kafando a indiqué qu'elle permettra aux acteurs de conduire avec beaucoup plus de réussite, l'exécution des financements de la BOAD. Ce qui, à coup sûr, permettra d'atteindre les objectifs poursuivis dans le cadre de l'exécution des projets et programmes de développement contenu dans le PNDES.

Les financements de la BOAD au Burkina Faso sont très visibles dans plusieurs domaines notamment, l'agriculture, les télécommunications, les infrastructures routières et aéroportuaires, ainsi que l'électricité et l'industrie.

Et c'est dans ce cadre que se tient l'atelier de formation de Koudougou dont l'objectif principal est de renforcer les capacités des acteurs impliqués en vue de leur permettre de maîtriser les procédures de la BOAD pour une bonne mise en œuvre des projets et programmes de développement qu'elle finance.

Les concertations ont révélé un faible niveau d'exécution des projets et programmes lié, entre autres, à la méconnaissance des procédures des partenaires techniques et financiers par les acteurs impliqués.

Dans l'optique de la promotion des programmes de coopération entre le Burkina Faso et ses partenaires techniques et financiers pour une bonne mise en œuvre du PNDES, le ministère en charge de l'économie a entrepris une série de concertations avec les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement.

