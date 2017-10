Algérie: Alcaraz frappe fort et écarte Mahrez, Slimani et Bentaleb

Le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, l'Espagnol Lucas Alcaraz a décidé de frapper fort, après l'élimination des Fennecs de la course à la qualification pour Coupe du monde 2018.

La double défaite face à la Zambie au mois de septembre dernier n'a pas laissé le technicien ibérique insensible.

En annonçant la liste des vingt-trois joueurs concernés par la rencontre Cameroun-Algérie, comptant pour la cinquième journée des éliminatoires, le 7 Octobre à Yaoundé, Lucas Alcaraz a surpris en écartant trois éléments clés.

Trois joueurs importants et qui sont considérés comme trois valeurs sûres du football algérien. Riyad Mahrez, Joueur africain 2016 et meilleur joueur de la Premier League anglaise la même année a été le premier à faire les frais.

Il a été écarté par Alcaraz. Le second, c'est le buteur maison de la sélection, celui qui marque tout le temps avec les Fennecs depuis 2012 et coéquipier de Mahrez à Leicester City, Islam Slimani, tandis que le troisième c'est Nabil Bentaleb, milieu de terrain de Schalke 04.

Les trois joueurs ont été écartés, alors que Sofiane Feghouli qui a retrouvé des couleurs avec le Galatasaray, est de retour en sélection.

Dans cette liste, on note la convocation pour la première fois de deux milieux de terrain. Le premier évolue au Havre, Zinedine Ferha,t et le second évolue au Hellas Vérone, Mohamed Fares.

On note aussi la convocation de huit joueurs locaux, l'absence de Ryad Boudebouz de cette liste à cause de son retour tardif à la compétition et enfin le retour de Liassine Cadamuro.

La liste

Gardiens : Raïs M'Bolhi (Rennes/France), Abdelkadir Salhi (CR

Belouizdad), Toufik Moussaoui (Paradou AC)

Défenseurs : Mohamed Fares (Hellas Verone/Italie), Faouzi Ghoulam (SSC

Napoli/Italie), Rami Bensebaïni (Rennes/France), Aïssa Mandi (Real

Betis/Espagne), Abdelkader Bedrane (ES Sétif), Liassine Cadamuro

(Nîmes/France), Farouk Chafaï (USM Alger), Sofiane

Feghouli (Galatasaray/Turquie), Zinedine Ferhat (Le Havre/France).

Milieux de terrain : Raouf Benguit (USM Alger), Sofiane Bendebka

(MC Alger), Saphir Taïder (Bologne FC/Italie), Sofiane Daham (FC

Sochaux/France)

Attaquants : Hilal El Arabi Soudani (Dinamo Zagreb/Croatie), Rachid Ghezzal (AS Monaco/France), Abderrahmane Meziane (USM Alger), Yacine Brahimi (FC Porto/Portugal), Sofiane Hanni (RSC Anderlecht/Belgique), Ishak Belfodil (SV

Werder Brême/Allemagne), Oussama Darfalou (USM Alger)