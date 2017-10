Egypte/Congo-Brazzaville: Cuper appelle 25 joueurs pour la bataille décisive contre le Congo

Ce dernier n'a pas innové dans le choix de son groupe. Il a fait appel à 15 joueurs qui évoluent à l'étranger, plus dix joueurs d'Al Ahly et trois du Zamalek.

Une victoire des Pharaons et un nul entre les Cranes et les Black Stars enverraient dès avant l'ultime journée les hommes d'Hector Cuper en Russie.

Il faut garder en mémoire que lors de la sixième et dernière journée, au mois de novembre, l'Ouganda se déplacera au Congo et que l'Egypte rendra visite au Ghana.

Le match aura lieu dimanche 8 octobre au Stade de Burg El Arab, à Alexandrie. La veille l'Ouganda et le Ghana auront livré un autre combat très important à Kampala puisque les Ougandais n'accusent que deux points de retard sur les Egyptiens et le Ghana, quatre.

