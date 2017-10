Tunisie: Hechmi Ouahchi (ex-international de l'ESS) - «Le meilleur est à venir»

«Le courant passe»

«Bref, le courant passe à merveille entre les tenants de la sélection et les acteurs du jeu. De plus, même la relation avec les médias est actuellement limpide et claire. Être ouvert avec les médias a du bon. Surtout quand on ne manie pas la langue de bois.

Je note aussi que le staff technique entretient de bonnes relations avec les clubs. Il est allé vers eux et c'est un point positif à son actif. J'insiste sur le coach et je ne m'arrête pas beaucoup sur l'ossature car elle est en place, et elle se compose des meilleurs de la place.

Un savant dosage accompagné d'un brassage entre «apprentis» et tauliers de la sélection, ça va forcément déteindre positivement sur une sélection qui n'a pas pris part au Mondial depuis deux éditions déjà. Je pense que Maâloul ne change pas trop souvent son équipe mais adapte le système à l'adversaire. Il trouve toujours une solution lorsqu'un élément important est absent.

Excellent tacticien mais aussi meneur d'hommes, ce qui est très important lorsqu'on dirige une équipe nationale et qu'on doit se déplacer en Afrique. Une de ses caractéristiques aussi, c'est sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs. On y croit. Le meilleur est à venir».