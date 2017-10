Tunisie: Ali Mfarej (ex-international du CAB) - «Qualification à la portée... »

Il est en train de se forger une personnalité petit à petit et nous rappelle l'équipe nationale de 1996 avec Mehdi Ben Slimane, Kaïes Godhbane, Traoui, etc. On a enregistré des progrès au niveau de la défense qui peut s'améliorer davantage sur le côté droit si on fait appel à Iheb Mbarki.

Il s'agit d'un joueur très discipliné, qui sait défendre et qui fait le surnombre en phase de relance. Il peut, à mon sens, apporter un plus à notre onze national sur cette partie du terrain. Je demeure optimiste quant à l'avenir de l'EN. L'entraîneur Nabil Maâloul a su donner une âme et a inculqué aux joueurs l'esprit de gagneurs».