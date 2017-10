Tunisie: Béchir Chérif reconduit

En parallèle, avec cette compétition, l'Union méditerranéenne de karaté a organisé son assemblée générale élective qui a abouti à la reconduction du Tunisien Béchir Chérif à la tête de l'Ufmk.

«Je suis très ému par cette reconduction. Ma responsabilité sera énorme vu le nombre des pays adhérents, à l'instar de l'Italie, la France, l'Egypte et de la Tunisie. Je saisis cette occasion pour remercier mon ami Mohamed Moktabil, président de la Fédération marocaine de karaté, qui m'a permis d'avoir ce nombre de pays participants. 25 représentants des 25 pays présents m'ont fait confiance pour la seconde fois. Plusieurs sujets ont été élaborés tels que l'arbitrage qui est sous les ordres de Zakaro, l'un des meilleurs arbitres et techniciens au monde. Les meilleurs athlètes étaient présents à cette joute qui est pour moi un mini-championnat du monde. Les Jeux olympiques de 2020 s'approchent et il est temps que la tutelle fasse le nécessaire pour nos jeunes afin de se préparer aux éliminatoires et permettre à la Tunisie d'être présente à cette fête olympique à Tokyo. Il faut que nos jeunes participent à la Golden League et aux manifestations qui figurent dans le calendrier de la WKF», a souligné Béchir Chérif, président de l'Ufmk et vice-président de la WKF.