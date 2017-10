Afrique: Les rencontres Africa 2017

La Tunisie accueillera, du 5 au 6 octobre 2017, la 2ème édition des «Rencontres Africa 2017» qui rassemblera en moyenne 1.000 chefs d'entreprise africains et 300 chefs d'entreprise français.

Cet événement sera inauguré par le chef du gouvernent, Youssef Chahed, et le Premier ministre français, Edouard Philippe, qui sera accompagné de plusieurs secrétaires d'Etat et une délégation d'une trentaine d'entreprises francaises, PME et grands groupes.

Outre les délégations africaines et françaises, des partenaires marocains, algériens, égyptiens et libyens seront aussi conviés à cette manifestation qui rassemblera des institutionnels, ministères, patronats et des chambres de commerce, appelés à constituer un comité de pilotage.

Reconduit en 2017, suite au succès de la première édition, qui avait permis à plus de 1500 entreprises africaines et françaises de se rencontrer à Paris, en 2016, cet évènement nouveau et inédit s'inscrit pleinement dans l'esprit de réciprocité sur lequel repose le partenariat entre la France et l'Afrique. Grâce au concours des autorités tunisiennes, ivoiriennes, et kenyanes, les «Rencontres Africa 2017» seront ainsi déclinées en trois manifestations régionales dont les hubs seront Abidjan (les 2 et 3 octobre 2017), Nairobi et Tunis (du 5 au 6 octobre 2017).

Le choix de ces trois capitales africaines résulte d'une enquête menée auprès des participants aux Rencontres Africa 2016 et correspond aux intérêts exprimés par 240 d'entre eux. Elles ont été choisies pour leur dynamisme et leur important potentiel économique et commercial.

Cet événement aura une véritable dimension régionale afin d'offrir le maximum d'opportunités aux entreprises françaises et africaines participantes. Les entreprises françaises présentes pourront ainsi développer des partenariats économiques, diversifier des coopérations avec les entreprises locales du pays d'accueil, mais également celles des pays de la sous-région.

Plusieurs sujets seront examinés, à Tunis, à savoir les finances, le numérique et l'aéronautique. Les chefs d'entreprise français pourront examiner, à cette occasion, les opportunités qu'offre la Tunisie dans les secteurs de l'industrie, du transport, de la formation, de l'agriculture et la transformation agro-alimentaire.