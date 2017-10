Tunisie: MAHER kANZARI (ENTRAÎNEUR) - Prémices d'une qualification, mais prudence

Des intérêts idéologiques égoïstes et étroits tiennent en otage cette importante… Plus »

A mon avis, on doit bien gérer les deux matches qui restent mais spécialement celui de la Guinée, puisque en cas de victoire et même de nul, l'équipe nationale retrouvera, enfin, le Mondial. L'équipe de Tunisie a assez d'arguments pour faire face à la Guinée. Elle doit être vigilante et assez équilibrée dans ses trois compartiments. A mon avis, le onze national est favori face aux Guinéens, mais la méfiance sera de mise pour ce genre de matches à quitte ou double».

Le résultat sera déterminant pour la qualification au Mondial de Russie. Certes, les responsables de notre sélection sont conscients et ont déjà assuré un stage bloqué à Tabarka. Je crois que Nabil Maâloul a eu le temps nécessaire, après les trois matches joués, de voir clair dans son effectif. Face à la Guinée, il ne faut pas jouer avec le feu, le staff technique national doit choisir le meilleur onze possible face à la Guinée qui va être très motivée pour nous battre.

