Tunisie: Une USM conquérante ...

Supériorité

Même si c'est le premier match de la saison, USM-ESS a été intense comme d'habitude. Ce derby a souri à l'équipe la mieux préparée et la plus motivée. Les Monastiriens y ont mis le cœur pour dominer les quatre quarts temps ( 23-16, 43-34, 65-54 et 82-68 RF). La bonne application en défense, les rebonds décisifs de Lahiani (une vingtaine de rebonds), et l'adresse remarquable dans les tirs à trois points de l'intenable Venales (ex-joueur du CA) ont aidé l'USM à diriger le match à leur guise. L'ESS , emmenée par Selimene, Kenioua et Cukinas, n'était pas dans un grand jour.

Beaucoup de maladresses dans les tirs, et on sait tous que dans ces matches, celui qui se trouve en dificulté au début a du mal à revenir quand il joue en déplacement. La salle de Monastir et le public monastirien ont été très précieux pour les équipiers de Lahiani (14 points). L'apport du jeune Bhouri ( 18 points) a été déterminant lui aussi. L'USM a fait bonne mine , et avec un groupe où il y a de la qualité , cette équipe annonce bien la couleur.

Pour l'ESS, ce n'est pas la fin du monde, mais l'équipe doit trouver des solutions après le départ de Ben Romdhane. Avec un jeu extérieur solide ( l'arrivée de Amine Maghrebi est un plus garanti), et le métier collectif, l'équipe de Maher Khanfir devrait se ressaisir . Dans ce groupe, on note la performance de la JSM qui est allée piéger le SN à Nabeul.

Du côté du groupe A, l'ESR a bien commencé le match en battant facilement l'ESG. Les équipiers de Abassi y vont doucement et essayeront d'accélérer la cadence pour être prêts pour le championnat d'Afrique des clubs. Pour sa part, le CA, comptant sur un groupe amoindri mais motivé, a battu sans peine l'USAnsar, alors qu'EZS a réussi pleinement son déplacement à Hammamet. Cette première journée a vu l'EspoirST ( une équipe promue et parrainée par l'ESTunis) ne pas être qualifié pour son premier match. Ce n'est pas sérieux pour ce club au statut flou et aussi pour le championnat .

Résultats

Groupe A :

ESR-ESG 76-54

CA-USA 65-49

Groupe B :

USM-ESS 82-68

SN-JSM 57-66

ASH-EZS 67-82