Tunisie: Déambulation initiatique

Ecouteurs aux oreilles, (Une voix féminine, qui fait penser au film «Her» de Spike Jonze (2013), ô combien réaliste !), servira de guide. Dégoulinante de vivacité, elle poussera ses interlocuteurs à des réflexions diverses : existentielles, universelles.

Elle lèvera le voile sur leur rapport à la vie et à l'au-delà, aux autres, à la perte d'un être cher, à la spiritualité, au religieux. L'expérience d'une durée de deux heures, les coupe du monde extérieur, qu'ils voyaient bouger, défiler, comme s'ils étaient dans une vitrine.

Au fur et à mesure, la déambulation devenait de plus en plus en plus sensorielle : en traversant l'immense cimetière de Jallez, ils empruntent le sous-sol et la route, afin d'accéder à l'hôpital Habib-Thameur : l'effervescence humaine atteint son paroxysme dans l'enceinte de cette salle d'attente : les questionnements continuent à flamber, la lutte contre la maladie, la tristesse de certains face à la dégradation de leur santé, le dynamisme d'un corps médical qui veille au bien-être de ses patients, le soulagement d'autres face à leur guérison imminente. Serait-ce un carrefour censé leur montrer à quel point la vie ne tient qu'à un fil ?

Le groupe poursuit sa déambulation : une découverte garantie des rues avoisinantes pour celles et ceux qui ne sont pas habitués aux abysses du centre-ville de Tunis, un nouveau regard s'impose sur les coins et les recoins des rues arpentées et sur son transport public pour les autres.

La voix demandait à ce qu'ils dansent, à ce qu'ils regardent tous ces visages, curieux, et ébahis à l'idée de les voir traverser la capitale à bord d'une bulle insonorisée, coupée de l'extérieur : métro, place Barcelone, avenue Habib-Bourguiba, où le groupe (la horde) faisait comme s'il était en plein cœur d'une manifestation, pour finalement faire un détour par la cathédrale de Tunis : moment de répit (ou de recueillement ?) dans l'enceinte de ce lieu saint, avant de redescendre vers les arcades, direction Porte de France, où ils pouvaient se permettre de danser en public avant d'emprunter les chemins bruyants de la Médina de Tunis pour finalement atterrir sur un toit, qui donne sur une vue panoramique, fusionnant l'ancienne ville et la nouvelle, l'urbanisme créé par les vivants, et le calme si paisible d'un immense cimetière. Mais pas que ...

Cette performance «Remote Tunis» réalisée à Tunis par Stefan Kaegi, membre du collectif berlinois Remini Protokoll, met la lumière sur le règne de plus en plus grandissant de l'intelligence artificielle. Ce voyage initiatique, fabriqué par des algorithmes sonores parfaitement bien synchronisés au monde extérieur, est une évasion qui interpelle, déroute. Stefan Kaegi, le créateur, présente sa création comme étant futuriste, essayant de prévoir comment les logiciels technologiques finiront par prendre le dessus sur notre vie, sur nous, et se demande ce qui se passera quand ces machines deviendront plus humanoïdes.

Deux publics sont ciblés : les participants et les passants (qui deviennent spectateurs à leur insu) dans la rue. Ce «Remote Tunis» d'une durée de 2h00 se déroulera deux fois dans la journée, à 10h00 et à 14h00. Les participants, qui seront 50 à chaque sortie, doivent se rassembler devant l'Ontt, point de départ classique d'une promenade pas comme les autres !