6. Pour le Rassemblement, seule une transition sans monsieur est une option viable. Il faudra alors mettre en place un de transition dirigé par des Congolais intègres et compétents pour mission essentielle d'organiser des élections crédibles, favoriser l'alternance démocratique et permettre le retour à l' constitutionnel. Les animateurs de cette transition ne pas aux élections post-transition ; Telle est la substance de la position du Rassemblement, communiquée monsieur Moussa Faki, président de la Commission de l'Union Africaine, lors de cette rencontre.

3. Au terme du second et dernier mandat de monsieur Kabila, Rassemblement avait accepté, de bonne foi, de participer au organisé sous les auspices des Evêques de la CENCO en vue de une solution apaisée à la crise politique ainsi créée ;

S'agissant du message du Rassemblement, il s'est articulé autour rejet catégorique de toute initiative allant dans le sens d' nouvelle prolongation du second et dernier mandat du Chef de l' actuellement en fonctions au-delà du 31 décembre 2017.

Dans l'échantillon de ses interlocuteurs, l'Eglise catholique et l'Opposition la plus représentative de l'opinion nationale congolaise, lui ont brutalement rappelé la cause principale du blocage du processus électoral, à savoir le refus du pouvoir en place d'exécuter l'Accord de la Saint Sylvestre dans termes convenus entre parties prenantes il y a dix mois.

Notamment le président de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (Cenco), le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), le président du Conseil Naional de Suivi de l'Accord du 3l décembre 2016, les délégués du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement et le Chef de l'Etat.

