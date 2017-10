Madagascar: 16e Grand PRix de l'étang-Salé - Des Malgaches injouables

Jeannie Razafinirina et Guillaume Ralison ont littéralement survolé les débats. Les Malgaches étaient sur une autre planète.

Si le vent a bien mis à terre quelques barrières, cette 16e édition s'est déroulée sans le moindre accroc. Pas un nuage pour cette grande kermesse. Ce rendez-vous toujours aussi prisé a encore fait le plein avec cinq cent doublettes sur l'ensemble des cent soixante aires de jeu du Champ de foire et une ambiance au diapason entre parties passionnées, de haut vol, carrys et dodos au débotté pour les uns, parfaitement organisés pour les autres.

Àa c'est l'esprit GP de l'Etang-Salé, un savant mélange de convivialité et de compétition où tous y trouvent leur bonheur, peu importe leur niveau.

Quant à la logique sportive, les Malgaches n'ont pas fait dans la dentelle. Alors que les champions de la Réunion, Stéphane Mussard et Charles Chéreau, éliminés en 32e de finale, n'ont pas vu le carré d'honneur, que Jean-Marie Pavot et Norman Bhoyro s'arrêtaient en 16e, Jeannie Razafinirina, membre de l'équipe nationale, et Guillaume Ralison mettaient boîte sur boîte.

Leur parcours était frappé de quatre bulles (13-0) avant d'infliger un sévère revers aux champions de France. Les Charentais Jessy Feltain et Jérémy Darodes n'ont inscrit que quatre malheureux points lors d'un quart à sens unique et dénué de suspense. Même sanction en demie pour Bryan Thomas et Dany Lee-Song-Yin.

Sans regret

MickaÀ l Nayagom et Fabrice Técher savaient donc à quoi s'attendre, à quelle sauce ils auraient dû être mangés tout cru. Il n'en a rien été. Propulsé en finale, le duo réunionnais a largement tenu son rang même si Jeannie Razafinirina, finaliste malheureux d'un Master contre Mister Quintais tout de même, n'a jamais paru affolé, juste un poil émoussés de ce long week-end.

«S'ils étaient injouables sur les tours précédents, ce n'était pas franchement le cas contre nous», estime à juste titre Fabrice Técher qui s'en voulait d'avoir laissé échapper quelques précieux points sur des mènes qu'ils (avec MickaÀ«l Nayagom) semblaient maîtriser. »Il nous manque la bonne boule au bon moment. Sincèrement, on aurait pu gagner avec un peu plus de régularité », dit encore le Saint-Pierrois. Sans regret toutefois, et heureux. »Oui, nous sommes venus pour nous faire plaisir. Avec MickaÀ«l, nous sommes potes et ça s'est vu sur le terrain aujourd'hui ».

Chez les dames, Dolly Wong-Fong était au bord des larmes, très émues de son magnifique parcours. «Moi, je suis presque nouvelle et je suis tellement heureuse que Françoise m'ai fait confiance... On a joué de tellement belles parties contre de telles championnes... C'est... beau, énorme»

Cette finale a été disputée du début à la fin. Véronique Payet et Solange Guezennec ont pris les devants, mais Dolly à la pointe et Véronique au tir se sont montrées les plus acharnées et ont fini par «décoller». Au point de ne plus toucher terre ! «On peut le dire, on a vraiment bien joué. Je suis tellement émue, et fière. C'est un grand tournoi». Et de grands champions donc.