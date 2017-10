Burkina Faso: Inhumation de Justin Coulibaly - L'adieu à un journaliste engagé

L'ex- président d'honneur du Syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture (SYNATIC) repose désormais dans sa dernière demeure, au cimetière municipal de Gounghin à Ouagadougou. En souvenir de l'homme qu'il a été, ses parents, collègues et compagnons de lutte sont allés lui rendre un dernier hommage dans l'après-midi du lundi 2 octobre 2017.

«L' homme était foncièrement bon », « c'était un homme de conviction », « un rassembleur »... , tels ont été les qualificatifs qui ont fusé à propos de Justin Coulibaly, lors de son inhumation, le lundi 2 octobre 2017, au cimetière municipal de Gounghin (Ouagadougou). Avant de rejoindre sa dernière demeure, la dépouille mortelle a d'abord reçu l'absoute à la paroisse Saint Jean-Marie Vianney de Tampouy.

Là-bas, le curé a salué l'homme d'Eglise et de foi, et prié pour que le Seigneur reçoive son âme. De l'église, le cortège funèbre s'est ébranlé en direction du sépulcre.

Signe de la vie de militant du défunt journaliste, de jeunes militants de l'Organisation démocratique de la jeunesse (ODJ) se sont emparé du cercueil à l'entrée du cimetière, et, au rythme de chants de lutte, l'ont porté au bord de sa tombe. Ses camarades de lutte du Syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture (SYNATIC) et de l'Association des journalistes du Burkina (AJB) ont ensuite clamé leur douleur.

Membre fondateur du SYNATIC, il en a été le premier secrétaire général et l'a dirigé du 12 novembre 1988 au 14 mars 2015.

« Les journalistes et les travailleurs des médias burkinabè ne comptent plus les acquis qu'ils ont engrangés grâce à ta détermination et à ton esprit de sacrifice dans la lutte syndicale », a dit en substance, l'actuel SG du SYNATIC, Siriki Dramé, incapable de contenir son émotion. Justin Coulibaly a d'ailleurs été désigné SG d'honneur à vie de ce syndicat en raison de son fort engagement.

Sidwaya a vu ses traces...

Le défunt aura d'ailleurs pâti de cet engagement syndical. Il a, en effet été licencié de la fonction publique en mai 1990 pour avoir laissé passer un article rendant compte d'une manifestation d'étudiants où figurait la fameuse phrase : « Quand Salif Diallo arriva, tout se gâta ». Il sera réintégré quelques mois plus tard, mais mis au banc du ministère de la Communication.

Quant à ses qualités de journalistes, les actuels premiers responsables des Editions Sidwaya disent avoir perçu ses traces bien qu'ils ne l'aient pas connu pendant son service au « journal de tous les Burkinabè » (janvier 1983-mai 1990).

Le directeur général, Rabankhi Abou-Bâkr Zida a ainsi évoqué sa rigueur et son professionnalisme dans l'exercice de sa profession. « Il était exigeant vis-à-vis de lui-même et de la profession », a-t-il confié.

Selon ses dires, Justin Coulibaly a voulu suivre sa conviction et travailler sur le droit chemin pour faire en sorte que les populations aient de meilleures conditions de vie.

Au-delà des organisations professionnelles de la presse, le défunt a également contribué à la création du collectif syndical CGT-B, du Collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques (CODMPP) de l'Unité d'action syndicale (UAS) et de la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés (CCVC). Sur le plan familial, il laisse derrière lui une veuve et deux enfants affligés.

Ce qu'ils retiennent de l'homme :

Rabankhi Abou-Bâkr Zida, directeur général des Editions Sidwaya :

« Je retiens de lui, qu'il fut un homme qui a beaucoup de rigueur et très exigeant vis-à-vis de lui-même et vis- à- vis de la profession ; un homme qui a consacré sa vie à se battre pour les autres. Son engagement pour les libertés individuelles, pour la liberté d'expression, c'est autant de choses qui ont ponctué toutes les étapes de sa vie. Il a fini alors qu'il dirigeait la radio Liberté. C'est pour dire le sacrifice qu'il a fait sur lui-même pour que les autres puissent en bénéficier. Il a lutté au point d'avoir des difficultés sur le plan professionnel. Justin n'a pas voulu abandonner ses convictions. Donc en cela il faut saluer la mémoire de ce grand homme».

Beyon Luc Adolphe Tiao (ancien Premier ministre et ancien directeur de Sidwaya) :

« J'ai travaillé très tôt avec Justin, parce que nous sommes presque de la même génération. Nous avons commencé presqu'ensemble à Sidwaya. Très rapidement nous nous sommes liés d'amitié lui et moi et ensuite avec sa famille. Ce que j'admirais vraiment en Justin, c'était son courage, son intégrité et ses convictions politiques et idéologiques qu'il ne cachait pas. On était d'accord avec lui ou pas, mais il faisait son travail et du reste, cet épisode assez triste où, il a été licencié, j'étais directeur général, lui il était le directeur de la rédaction, malheureusement, je n'étais pas là et j'ai tout fait à l'époque pour le défendre, mais la décision était au-dessus de moi. Mais nous sommes restés soudés et je l'ai beaucoup encouragé et on ne s'est jamais quitté. Vraiment c'est une grande perte. Je l'ai vu aussi sur le front quand il luttait pour réclamer la vérité sur la disparition de Norbert Zongo, c'est toujours avec courage qu'il assume toujours ses responsabilités. Pour moi c'est une référence surtout pour les jeunes journalistes. C'est une immense perte ».

Sidiki Dramé, Secrétaire général du SYNATIC :

« Justin Coulibaly est le premier secrétaire général et le fondateur du syndicat qu'il a dirigé et maintenu alors qu'il y avait des tentatives de liquidation des organisations syndicales qui se battaient réellement pour les intérêts des travailleurs et des populations. Le SYNATIC a dû traverser beaucoup de turpitudes. Il a fallu vraiment du courage et de la persévérance à Justin Coulibaly pour pouvoir maintenir la structure syndicale pendant 27ans, malgré la répression qui s'était abattue sur les travailleurs qui osaient poser certains problèmes. Moi je l'ai connu à travers ses écrits, quand j'étais encore étudiant jusqu'à ce que je vienne à la presse à la fin de mes études. Il faut dire que c'est un journaliste chevronné qui avait une plume acerbe, mais qui écrivait en respectant les règles d'éthique et de déontologie».

Jean-Claude Méda, président d'honneur de l'AJB :

« Justin Coulibaly était un compagnon de route. A ses moments difficiles (licenciement en 1990), il disait toujours que tout réside dans la tête, c'est-à-dire que lorsque le mental est fort, quelques soient les épreuves, on peut tout surmonter. Son seul regret était de ne plus être dans les rédactions, pour lui, il n'y a pas de moments plus privilégié dans la vie d'un journaliste que dans une rédaction. Il s'est battu aussi pour la construction du centre national de presse Norbert- Zongo».