Mali: Rentrée scolaire - Le soulagement des parents d'élèves du réseau Gülen

En clair, pour Bamako, d'un côté certes il peut y avoir une bataille judiciaire entre ancien et nouveau gérants turcs de l'école, mais pas question d'hypothéquer l'avenir des 3 000 élèves de ce groupe scolaire privé de bonne réputation. Le ministère malien de l'Education met d'ailleurs les bouchées doubles pour une rentrée des classes paisible et sans heurts.

« Aujourd'hui lors des discussions avec le Premier ministre, on a de l'espoir que son objectif premier, c'est de protéger les intérêts des enfants. Le Premier ministre nous l'a confirmé. Et nous y croyons », assure l'un des membres de l'association des parents d'élèves, Mamadou Coulibaly.

Au Mali, la rentrée scolaire est prévue pour le lundi 9 octobre. Face aux inquiétudes des parents d'élèves et des 3 000 élèves des établissements « Collèges Horizon » de Bamako, appartenant à des proches de l'opposant turc Gülen, et dont les actifs ont été transférés au pouvoir turc via une fondation, le gouvernement malien prend les choses en mains. Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a rencontré lundi les parents d'élèves.

