Maroc: La généalogie - un pilier fondamental pour l'édification des civilisations

Une science qui apporte plus de fécondité aux échanges inter- civilisationnels des peuples et des nations

La généalogie constitue un des piliers fondamentaux pour l'édification des civilisations et la communication entre elles, a indiqué, samedi à Rabat, le président de l'Institution marocaine pour les études et recherches généalogiques (IMERG), Mohammed Tilani.

"La généalogie, qui compte parmi les authentiques sciences et éruditions, est un des piliers fondamentaux et un des creusets ancestraux qui ont aidé à l'émergence de la science de l'Histoire et à sa concrétisation comme un savoir de très haute portée pour le système de la pensée humaine", a-t-il souligné lors de l'Assemblée générale de l'Institution.

Il a, de même, estimé que cette science apporte plus de fécondité aux échanges inter-civilisationnels des peuples et des nations, et ce, quelles que soient leurs origines, leur couleur et leur appartenance.

Tout en soulignant la place qu'elle occupe au niveau mondial, il a relevé que la science généalogique ne cesse de susciter un grand intérêt dans tous les pays du monde, mettant en avant le rôle que joue une pléiade de scientifiques spécialisés dans diverses cultures et civilisations humaines pour faire connaître cette science et de l'élever au rang des autres sciences humaines.

A cet égard, le président de l'IMERG a appelé les responsables des différents établissements éducatifs et universitaires à inciter les étudiants et les élèves à s'y intéresser, soulignant la nécessité de préserver ce patrimoine généalogique légué par nos prédécesseurs sous divers supports.

De son côté, la secrétaire générale de l'Institution, Khadija Barakat, a présenté le rapport moral de l'IMERG, précisant que cette assemblée générale ordinaire vise à donner un nouvel élan à l'action commune autour de la diffusion de la culture du partage et de la solidarité et de la manière de valoriser et de préserver ce patrimoine généalogique.

Elle a également indiqué que la généalogie joue un rôle important dans le renforcement du système intellectuel de l'Homme et de ses rapports avec les fondements civilisationnel, culturel et social des nations et des peuples, ajoutant que la promotion de cette science pourrait contribuer à l'édification d'un projet de développement arabo-africain.

Lors de cette réunion, il a été procédé à l'approbation des rapports moral et financier ainsi que de la loi organique, outre l'élection du président et des membres du bureau de l'IMERG.

Fondée en 2013 à l'initiative de M. Mohammed Maazouzi, membre de l'Académie internationale de généalogie (AIG), l'Institution marocaine pour les études et recherches généalogiques s'assigne pour objectifs de promouvoir la culture de la généalogie et sa diffusion au niveau national en mettant en exergue son importance et son rôle dans l'édification et l'évolution des sociétés.

Elle vise aussi à établir et tisser des liens solides et une collaboration fructueuse avec les institutions similaires des pays arabes, musulmans, africains, occidentaux et asiatiques, à contribuer à la formation des généalogistes marocains et à créer une bibliothèque spécialisée en généalogie afin d'aider et encourager les chercheurs.