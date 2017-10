Madagascar: Landis Automotive - La BMW X1 débarque dans le pays

La grande nouveauté se nomme BMW X1, chez Malgamobile - Landis Automotive. À côté, deux autres modèles se distingueront aussi durant le Salon de l'Auto, la Fiat 500X 4×4 et la Jeep Renegade.

La politique de Malgamobile et Landis Automotive se tourne, désormais, un peu plus vers le segment des SUV. Dans cette optique, le Salon de l'Auto (5-6-7-8 octobre au CCI Ivato) sera l'occasion de dévoiler la toute nouvelle BMW X1. D'une longueur de 4,44m, le tout-terrain allemand bénéficie d'une habitabilité améliorée, notamment à l'arrière, grâce aussi à une hauteur augmentée de 6 cm et une banquette pouvant coulisser sur 13 cm. Un empattement plus large a permis d'installer un coffre plus volumineux, soit 505 litres. Avec un tel gain d'espace, le moteur est alors positionné de manière transversale.

Au niveau motorisation, la X1 est disponible avec un moteur trois-cylindres et un autre bloc quatre-cylindres. Le trois-cylindres, essence ou diesel, ne consomme que 3,9L/100 km, en version sDrive16d. Quant au quatre-cylindres, en version xDrive25d, il dispose d'une puissance impressionnante de 231 chevaux. Mais ici encore, la consommation est limitée à 5L/100 km.

« BMW était un motoriste avant de devenir constructeur. De ce fait, il bénéficie d'un savoir-faire et d'une expérience uniques. Tous les modèles BMW sont disponibles chez Landis depuis 2016. Pour le Salon de l'Auto, nous réserverons aussi une grande surprise aux visiteurs de notre stand », souligne-t-on auprès du groupe EAM.

500X et Renegade

Fiat et Jeep ne seront pas en reste au stand de Landis avec la 500X et la Renegade. Ces deux crossovers sont arrivés à Madagascar dernièrement. Ils sont pratiquement de la même famille. La 500X 4×4 partage la technique de la plus petite Jeep de l'histoire. Le rapprochement est évident en comparant leurs dimensions, soit 4,25 m de longueur pour la 500X, et 4,23 m pour la Renegade. Tous les moteurs utilisés par la Jeep sont repris par la Fiat, dont l'essence 1,4L turbo de 140 cv en 4×2, et 180 cv en 4×4. La firme italienne en revendique, d'ailleurs, la paternité.

La Renegade vient compléter la large gamme de Jeep. Celle-ci comprend déjà le Cherokee, le Grand Cherokee ainsi que le Wrangler.

« Jeep est la première marque mondiale de 4×4 », précise-t-on chez le groupe EAM.

La Renegade reprend quelques traits du premier modèle du constructeur américain, à savoir la Willys, notamment, le feu arrière caractérisé par le motif en croix. Parmi ses atouts, l'on retrouve une transmission automatique à neuf rapports ou encore la possibilité de déconnecter l'essieu arrière pour un meilleur rendement énergétique et une meilleure utilisation des quatre roues motrices. Sa plate-forme 4×4, dénommée « small-wide », associe des capacités exceptionnelles en franchissement à un comportement routier de premier ordre. De quoi justifier l'installation de la calandre spécifique à tous les Jeep avec les sept fentes, qui représentent les sept continents, comme quoi les Jeep peuvent passer n'importe où sur la planète.

Fonctionnel mais aussi confortable, le pick-up Fullback se veut polyvalent.

Le Fullback amélioré par Jeep

Au stand de Landis, l'on retrouvera également le Fiat Fullback. Élu pick-up de l'année 2017 par le magazine français « 4×4 Magazine », il bénéficie de diverses améliorations apportées par Jeep. Il se vante d'une capacité de charge d'une tonne avec sa large benne et de trois tonnes cent de masse tractable. Pour ce qui est de l'architecture des suspensions, l'avant du Fullback prévoit une configuration, conçue par Jeep, à deux bras avec barre stabilisatrice. À l'arrière, l'essieu est équipé d'un ressort à lames pour un maximum de solidité. Fonctionnel et capable de franchir les terrains les plus accidentés, le pick-up Fiat offre aussi le confort d'un SUV haut de gamme.

La Fiat 500X partage les atouts de la Jeep Renegade.

EAM représente sept marques

Le groupe EAM couvre plusieurs segments. Il représente huit marques à Madagascar, à savoir Fiat, Jeep, BMW, Chevrolet, Kia et Land Rover pour les voitures. Sans oublier Suzuki, le numéro un mondial en moteur de hors-bord en termes de rapport poids/puissance, ainsi que la marque Eicher. Cette dernière propose des camions 10.80 et 10.70 avec blocage de différentiel.

La Ford F150 évolue dans l'univers du « heavy duty ».

Materauto - Les pick-up en force avec le Ranger et la F150

La nouvelle F150 avec son moteur V6 de 365 cv dominera le stand de Materauto. À côté, la large gamme de Ford comprendra également plusieurs SUV.

La Ranger a déjà fait ses preuves à Madagascar. Le pick-up de Ford fait partie des meilleures ventes dans la Grande île. Dans ce même registre, Materauto lancera la nouvelle F150 au Salon de l'Auto (5-6-7-8 octobre au CCI Ivato),un autre pickup plus imposant par sa taille mais aussi par son énorme moteur. À part ses dimensions impressionnantes, les roues de 18 pouces accentuent encore un peu plus cette impression de gigantisme.

Il est poussé par un bloc V6 de 3,5L Ecoboost, qui développe 365 cv et qui est monté avec une boîte de vitesses automatique à dix rapports. Et pour lui offrir plus de punch, Ford a ajouté un mode Sport à son mastodonte. De quoi avoir des montées en régime plus franches. En termes de capacités, la charge utile maximale est de 1 469 kg, tandis que la capacité de remorquage atteint les 5 533 kg. On évolue clairement dans l'univers du « heavy duty » à l'américaine.

Pour gérer la puissance et le gabarit de la F150, Ford a mis le paquet sur les aides à la conduite : ABS de série et distribution électronique du freinage, tout comme les caméras de recul, sont notamment de rigueur. À l'intérieur, l'écran tactile de huit pouces sur la console centrale et le système de connexion Ford Sync 3 rappellent qu'il s'agit bien d'une voiture de la dernière génération.

Confort recherché

La ligne de produits Ford comprend également les Everest, Explorer et Edge. Autant de SUVs qui s'adaptent aux besoins et aux goûts différents d'un automobiliste à l'autre. Du côté des berlines, l'on retrouve les valeurs sûres, Focus et Fiesta. Et pour boucler la gamme, deux utilitaires feront aussi leur apparition à Ivato. D'un côté, on a le Ford Transit, un minibus moderne capable d'accueillir quatorze personnes. Il procure le confort tant recherché par les voyageurs, grâce à des sièges en tissu aux coussins doux, à l'air conditionné avant/arrière et à des astuces bien trouvées comme les porte-gobelets. Par ailleurs, on a le Ford Cargo, un énorme camion tracteur, poussé par un moteur 10,3L de 430 cv couplé à une boîte manuelle 16+2.

La Mustang demeure une véritable star.

La Mustang toujours exposée

Lors de l'édition 2015 du Salon de l'Auto, la Ford Mustang avait fait sensation. Il fallait patienter dans une longue file pour prendre une photo à côté du muscle américain. Sur les quatre exemplaires présentés par Materauto à l'époque, il en reste encore un. Très certainement, la Mustang attirera encore et toujours autant de monde, cette année. Rien de plus normal puisqu'il s'agit d'un modèle historique, avec son mythique V8 de 5L.

Des équipements de dernière génération

Toutes les voitures du constructeur américain sont équipées des dernières options technologiques. On note, en premier lieu, le système de connexion Ford Sync, mais aussi la technologie Ecoboost sur les moteurs. Sans oublier les diverses aides à la conduite et les signaux de sécurité, afin d'assurer à tout un chacun d'arriver à bon port sans accrocs.

Ford fait aussi dans les utilitaires, avec notamment le Transit.

Materauto et QuickLane assurent l'entretien

Toutes les Ford bénéficient d'une garantie de cinq ans avec l'entretien chez Materauto, ainsi que chez QuickLane et ses nombreux centres dans la Capitale (Ankorondrano, Iavoloha, Itaosy, Talatamaty, et Andohatapenaka) et en province (Toamasina). Un gage de qualité au niveau des services avec des techniciens qui ont, notamment, déjà gagné un concours mondial organisé par Ford.