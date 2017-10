Congo-Kinshasa/Maroc: En préparation depuis hier lundi au Maroc. Mondial Russie 2018 - Florent Ibenge et ses poulains entament le dernier virage

Ils ont entamé depuis lundi 2 octobre, un stage bloqué de quelques jours, au Maroc, avant d'amorcer pratiquement le dernier virage en route pour la Coupe du Monde Russie 2018. Les Léopards de la République Démocratique du Congo, ce d'eux qu'il s'agit, jouent ce samedi 7 octobre, un match très capital pour le compte de la 5ème journée de cette campagne contre les Chevaliers de la Méditerranée de la Lybie, à Monastir, en Tunisie. Une rencontre décisive qui maintiendra les Léopards dans la course en cas de victoire, et en cas d'une défaite, elle confirmera sans autre forme de procès l'élimination de Florent Ibenge et ses poulains avant même la 6ème et dernière journée.

C'est ici l'épilogue d'une longue campagne d'une année qui a commencé depuis le mois d'octobre dernier contre la même équipe de la Lybie au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa. La Lybie conduit à l'époque par son ancien entraineur, Janvier Clémente de nationalité espagnole, avait été humiliée dans la capitale congolaise par un score lourd de 4 buts à 0, buts de Dieumerci Mbokani, Jonathan Bolingi Mpangi pour la première période, et de nouveau Dieumerci Mbokani pour le doublé, ainsi que Firmin Mubele Ndombe à la deuxième mi-temps.

Les carottes étaient bel et bien cuites pour les Libyens. Une année après, revoici Lybie-RDC pour la deuxième manche. Un match retour qui intervient dans un autre contexte ; qualification pour les uns, et revanche pour les autres. La Lybie bon dernier avec 3 points, n'a plus rien à gagner. Elle est hors course, de même que la Guinée qui, elle aussi, compte 3 points. L'unique place de ce groupe A se dispute à distance entre la RDC et la Tunisie, elle qui a beaucoup plus de chance. Les Libyens contre la RDC, vont jouer la vengeance ; tandis que les Congolais vont mouiller leurs maillots pour se maintenir dans la course.

C'est ainsi que Florent Ibenge a fait appel à des bons Léopards. Ils sont là, tous les cadres de cette équipe nationale. Jordan Ikoko et Jacques Maghoma qui ont présenté quelques soucis de santé, ont été vite remplacés par Arnold Nkufu et Chikito Lema Mabidi. Entre temps, la Fecofa a réhabilité Zahera Mwiny, et il sera bel et bien du voyage pour ce match de tous les enjeux. Florent Ibenge aura à ses côtés, deux adjoints : Pamphile Mihayo et Zahera Mwiny. Pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde, outre la victoire, d'abord contre la Lybie, puis contre la Guinée à la dernière journée, les Léopards doivent compter aussi sur un faux pas de la Tunisie, naturellement ce week-end à Conakry contre la Guinée.

Que retient-on des autres groupes ?

Dans le groupe B, c'est le Nigeria (10 points) et la Zambie (7 points) qui se disputent l'unique place. Le Cameroun (3 points) et l'Algérie (1 point) sont déjà éliminés. Pour cette 5ème journée, les deux challengeurs : Nigeria et la Zambie s'affrontent à Lagos. Les Super Engels en pôle position avec 10 points, s'en vont creuser l'écart à domicile. A l'aller en Zambie, le score était nul (1-1). L'autre match de ce groupe verra le Cameroun recevoir l'Algérie.

Dans le groupe C, tout est encore jouable entre la Côte d'Ivoire (7points), le Maroc (6points) et le Gabon (5points). Seul le Mali (2 points) n'est presque plus dans la course. Ce week-end, la Côte d'Ivoire se déplace au Mali, et le Maroc reçoit le Gabon.

Pendant ce temps, dans le groupe D, le Burkina-Faso (6 points), le Cap-Vert (6points) et le Sénégal (5points) gardent encore leurs chances intactes. L'Afrique du Sud (1 point) avec un match à rejouer à domicile, semble avoir perdu ses pédales. La 5ème journée, le Cap-Vert joue le Sénégal, tandis que l'Afrique du Sud reçoit le Burkina-Faso.

Enfin, dans le groupe E, c'est l'Egypte (9 points) et l'Ouganda (7points) qui se surveillent mutuellement, sans oublier le Ghana (5points) qui n'a pas encore dit son dernier mot. Ne peut plus espérer dans ce groupe, c'est le Congo (1 point) déjà éliminé. Ce week-end, l'Egypte se déplace à Brazzaville pour jouer sa qualification, alors que l'Ouganda attendra le Ghana chez lui à Kampala.

Voici la liste de 23 Léopards

Matampi Vumi Ley (TP Mazembe/RDC),

Kiasumbua Joël (FC Lugano/Suisse),

Nathan Mabruki (DCMP/Kinshasa),

Ikoko Jordan (Guingamp/France) remplacé par Arnold Nkufu,

Issama Mpeko Djo (TP Mazembe/RDC),

Zakuani Gabriel (Gilligham/Angleterre),

Tisserand Marcel (FC Ingolstadt/Allemagne),

Nsakala Fabrice(Atanlyaspor/Turquie),

Nghonda Glodi (AS V. Club/RDC),

Moke Wilfried (Konyaspor/Turquie),

Mbemba Chancel (NewCastel United/Angleterre),

Bope Bokadi Merveille (Standard de Liège/Belgique)

Maghoma Jacques (Birminghan/Angleterre), remplacé par Lema Mabidi,

Kebano Neeskens (Fulham/Angleterre),

Mpoku Paul-José (Standard de Liège/Belgique),

Kabananga Junior (Astana/Kazakhstan

Chadrack Akolo (Stuttgart),

Bakambu Cédric (Villaréal/Espagne),

Bolingi Mpangi Jonathan (Mouscron/Belgique)

Gaël Kakuta (Amiens/France),

Mubele Firmin (Stade Rennais/France

Jordan Botaka (Saint Trond),

Luyindama Christian (Standard de Liège).

Guy Elongo