Madagascar: Brigade régionale de la sécurité publique Ambositra - Sous le signe de la cohésion et de la solidarité

Une occasion de regrouper autour d'un repas convivial les policiers, leurs époux et leurs enfants après un cross matinal et une prière commune. Le temps également pour le commissaire divisionnaire Razafindravonona Joseph de récompenser une de ses collaboratrices, en l'occurrence l'agent de police Albertine pour avoir porté haut l'emblème de la police nationale aux derniers jeux de l'ASOIMI en athlétisme à Toliara.

Une célébration dans la dignité et la simplicité qui a eu lieu le 30 septembre dernier, dans l'enceinte même de la brigade régionale de la sécurité publique à Ambohimilamina-Ambositra. Une manifestation qui ,comme l'a soulignée le commissaire divisionnaire Razafindravonona, a été placée sous le signe de la cohésion et de la solidarité de la grande famille de la police à Ambositra.

