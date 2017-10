Burkina Faso: Mémorial Thomas Sankara - Roch Marc Christian Kaboré ouvre le bal des contributions

Après avoir glissé sa contribution dans l'urne, le président du Faso a confié qu'il était important de marquer sa reconnaissance au père de la Révolution qui a été un symbole de combativité qui a développé des valeurs au Burkina Faso. «Je remercie le président Rawlings et tous les panafricanistes pour cette initiative. Parce que cela permettra à la mémoire du président Sankara de transgresser des âges, des pays et des nations», a déclaré Roch Marc Christian Kaboré.

Né de l'initiative d'un groupe pluridisciplinaire (chercheurs, artistes, cinéastes, journalistes, etc.) de plusieurs nationalités dont l'ancien président John Jerry Rawlings comme président d'honneur, ce mémorial devrait offrir à la jeunesse un cadre d'études et de recherches en vue d'élever sa conscience politique et susciter un meilleur engagement de sa part dans l'action de construction du présent et de l'avenir. C'est toute la pensée politique de la révolution qui sera représentée dans le mémorial.

Selon le colonel Bernard Sanou, président du Comité international mémorial Thomas Sankara (CIM-TS), le projet vise à «mettre en commun toutes les idées, initiatives et moyens intellectuels, matériels et financiers afin de voir naître un espace de diffusion de l'idéal prôné par le père de la révolution burkinabè».

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.