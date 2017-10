Sénégal/Cap-Vert: Lamine Gassama - "Nous ferons le maximum pour gagner contre le Cap-Vert"

Saly-Portudal (Mbour) — L'équipe nationale se donnera à fond pour remporter le match qui l'opposera à celle du Cap-Vert, samedi à Praia, pour la cinquième journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde Russie 2018, a promis lundi le latéral droit, Lamine Gassama.

"On va faire le maximum pour gagner ce match qui est capital pour nous ; ça va être un match un peu difficile, mais on a tous envie d'aller à la Coupe du monde et on va faire le maximum pour le rendre difficile à l'adversaire. Et c'est possible", a dit Gassama qui souffre d'une blessure à la cheville.

Il espère être au meilleur de sa forme samedi pour pouvoir jouer ce match, soulignant qu'en équipe nationale, "on a la chance d'avoir un staff médical très compétent".

Le défenseur s'exprimait lundi à la fin de la première séance d'entrainement des Lions au terrain de l'institut Diambars, à Saly-Portudal (Mbour, ouest).

"Toutes les conditions sont réunies, surtout qu'on va rejouer le match contre l'Afrique du Sud. On a aussi la chance d'avoir notre destin entre nos mains, il va falloir le prouver sur le terrain, parce qu'on a trois matches à notre portée", a insisté Lamine Gassama.

"Tout le monde veut aller à une phase finale de la coupe du monde, mais y aller, c'est un état d'esprit. Si tous les joueurs montrent qu'ils veulent aller au mondial, l'adversaire ne pourra pas arrêter le Sénégal", a-t-il poursuivi. Il a rappelé que le Sénégal fait parties des meilleures équipes nationales africaines.

Même s'il a "de grands joueurs" et qu'il n'a pas "perdu de matchs ces dernières années, "il faut qu'on se qualifie pour prouver qu'on est une grande équipe".

Il a invité ses coéquipiers à être "très sérieux, rigoureux, solidaires, sereins dans ce match qui sera un rapport de force". "Et c'est à nous de montrer qu'on a plus envie que l'adversaire d'aller à la Coupe du monde".

Il invite à l'unité du peuple sénégalais autour de l'équipe nationale pour se donner la chance d'atteindre le principal objectif : se qualifier à la plus grande compétition du football.