Sénégal: Aliou Cissé "étonné" du débat sur la sélection de Mbaye Niang

Saly-Portudal (Mbour) — Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, s'est dit "étonné" du débat qui tourne autour de la sélection du jeune attaquant, Mbaye Niang.

"Mbaye Niang est sénégalais et nous allons l'accueillir dans les meilleures conditions. Je suis étonné de tout ce débat qui tourne autour de lui. Il n'y a pas débat pour nous, il vient pour jouer au football et non pas pour se battre. Je suis sûr et certain qu'il sera bien accueilli", a assuré le technicien sénégalais.

Il faisait face à la presse, lundi, au terme de la première séance d'entraînement des Lions, dans les installations de l'institut Diambars à Saly-Portudal (Mbour, ouest). Seuls 14 joueurs étaient présents, les 12 autres sont attendus dans la soirée de lundi, selon Cissé.

"C'aurait était mieux pour nous d'avoir l'ensemble des 26 joueurs convoqués à quai. Ce n'est pas le cas, certains sont blessés comme Youssouf Sabaly, qui [...] aurait pu honorer sa première sélection en équipe nationale. Mais, c'est dommage pour lui", a regretté le sélectionneur national.

Pour le cas du jeune attaquant Ismaïla Sarr, Aliou Cissé a relevé que le pensionnaire de Rennes (élite française) commençait déjà à bien s'installer, à monter en puissance et à se sentir bien avec l'équipe nationale. "Ce qu'il fait en club est très intéressant. Il est capable de jouer devant comme sur les côtés. Ne pas l'avoir avec nous, c'est une perte", a encore regretté le coach des Lions.

"On a eu à gagner des matches sans lui (Ismaïla Sarr. On a assez de potentiel, assez de joueurs capables de pallier n'importe quelle absence. Il faut prier pour que ces deux joueurs-là (Youssouf Sabaly et Ismaïla Sarr) aient une bonne santé et nous reviennent le plus rapidement possible", a-t-il souhaité.