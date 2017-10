Cap-Vert/Sénégal: Aliou Cissé - "Le mot d'ordre, c'est la concentration sur le match de Praia"

Pour lui, c'est toujours intéressant pour un attaquant de marquer des buts, car c'est son rôle dans une équipe. "Mais, il n'y a rien de nouveau ; que ce soit Diafra, Mbaye Niang et autres, on les connaît. Ce sont des garçons qui sont capables de marquer des buts. S'ils sont venus, c'est pour essayer de nous aider à marquer des buts", a dit Aliou Cissé.

Selon lui, les joueurs sélectionnés sont heureux de venir en équipe nationale et sont concentrés sur l'essentiel, qui est d'aider ce pays-là à aller le plus loin possible et se qualifier à la Coupe du monde.

"J'estime que c'était le moment pour lui de revenir donner un coup de main à cette sélection dans laquelle il a été longtemps absent. Et je suis très heureux de le voir revenir, d'autant plus qu'il a eu pas mal de pépins de santé", a déclaré Aliou Cissé.

"Ils (les Cap-Verdiens) ont toute leur chance comme nous, comme le Burkina Faso et l'Afrique du Sud, de pouvoir aller en Russie", a-t-il fait remarquer, ajoutant que la poule du Sénégal est indécise et qu"'il va falloir cravacher, se battre".

S'exprimant au terme de la première séance d'entraînement de son équipe, il a souligné que cette rencontre a son importance et nécessite beaucoup de détermination. On s'attend à un match difficile, parce que l'adversaire est dans une bonne dynamique pour avoir gagné deux matches successivement.

