Congo-Brazzaville: Championnat national de gymnastique - Moisson satisfaisante pour la Ligue interdépartementale

La Ligue indépartementale de Gymnastique du Kouilou/Pointe-Noire a remporté 4 médailles au championnat national qui s'est déroulé en septembre à Brazzaville. De retour de cette compétition qui a regroupé cinq départements, le directeur technique interdépartemental, Jean Miamonita Tétani, s'est confié à la presse locale.

Le championnat nationale de gymnastique a regroupé, durant deux jours, les gymnastes de Brazzaville, Pointe-Noire, Niari, Lekoumou et la Cuvette-Ouest. En effet, après sa dernière participation à cette même compétition en 2014 à Brazzaville où elle avait remporté huit médailles, la Ligue interdépartementale vient encore de réaliser une bonne moisson d'après son directeur technique.

La ville de Pointe-Noire a été représentée par six gymnastes dont deux filles et quatre garçons. Ces derniers ont prix part à deux épreuves. En gymnastique artistique, les Ponténégrins ont glané 4 médailles dont deux médailles d'or, une médaille d'argent et une autre de bronze.

Les deux médailles d'or ont été remportées respectivement par Mpanzou Nords en juniors dames et Yann Kimi Mayinga en juniors hommes. Nicole Mpanzou Loemba a offert la médaille d'argent à la ligue et Augustin Diakoundila la médaille de bronze. À l'issue dudit championnat, le département de Pointe-Noire s'est placé deuxième derrière Brazzaville. Satisfait de la prestation de ses gymnastes, Jean Miamonita Tetani s'est prêté à la presse locale.

« Je suis très content de la prestation de mes gymnastes. Sur six participants, nous avons remporté 4 médailles. Ce qui sous-entend que si nous avions présenté plus de gymnastes, on devrait gagner plus de médailles. C'est encourageant pour ces jeunes », s'est-il réjoui.