Angola: Le ministre Manuel Augusto assure la continuité de l'élévation du nom du pays

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Manuel Augusto, a déclaré lundi à Luanda que son secteur continuerait à élever le nom de l'Angola dans le contexte international.

Manuel Augusto a relevé ce défi à la cérémonie de sa présentation aux fonctionnaires de ce ministère (ambassadeurs, directeurs et chefs de département d'organes différents) et de remise et reprise avec son prédécesseur, Georges Chikoti.

Il a indiqué que les idées qui devraient être le pilier de l'action diplomatique angolaise ont déjà été définies par le Président de la République, João Lourenço, dans son discours à la nation, prononcé à l'occasion de son investiture le 26 septembre de cette année.

Selon Manuel Augusto, le Président a aussi situé, en termes de partenaires, les Etats avec lesquels son ministère cherchera à travailler plus, étant donné que la coopération avec ces pays apportera des avantages supplémentaires à l'Angola.

Pour ce faire, il a dit qu'une organisation plus importante était nécessaire pour que son secteur assume son rôle de force motrice dans les relations extérieures de l'Angola, considérant le dialogue et la négociation comme la meilleure forme de coexistence politique entre les États et les peuples.

« L'Angola est connu pour sa tradition de résolution des conflits, en fonction de son expérience, et qu'il continuera à apporter sa contribution sur cette voie, visant à un monde de moins en moins dangereux et avec plus tourné d'attention à l'amélioration de la vie de la population mondiale ", a-t-il indiqué.

Manuel Augusto a apprécié le fait que la diplomatie angolaise, tout au long de son histoire, se caractérise par la transmission quotidienne et permanente de connaissances de diverses façons et opportunités, entre les différentes générations.

"Ce qui devrait fonctionner comme un dénominateur commun, pour la séquence de la diplomatie angolaise, est l'étude, la persévérance, la croyance dans nos capacités, le courage de faire face aux défis, la sagesse pour contourner les obstacles et, fondamentalement, savoir écouter et parler moins", a-t-il conclu.