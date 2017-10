Madagascar: Escroquerie et abus de confiance - Un ressortissant indien incarcéré à Antanimora

Selon les informations, son arrestation a fait suite à une escroquerie dans la vente de vanille. L'enquête a révélé que le suspect a déjà réussi à extorquer 24 000 dollars américains, 250 000 roupies indiennes, et 55 millions d'ariary à ses victimes. Pour tromper ses cibles qui sont tous des opérateurs économiques, il se prétend être un grand opérateur économique opérant à l'étranger. C'est pourquoi, il affirme ne parler que l'Anglais. Une fois qu'il a conclu un accord et la transaction a été faite, il disparait pour ne plus donner signe de vie.

Recherché depuis l'année 2016 pour escroquerie, abus de confiance, et violences envers des voisins, un ressortissant indien résident à Ambohimanambola se trouve actuellement à la prison d'Antanimora. Agé de 47 ans et appelé Mohamed Kassim Kamal, il a été arrêté par la police économique mardi dernier.

