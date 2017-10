Madagascar: BOA Madagascar - Sponsor Gold du Forum de la diaspora

La BOA Madagascar est toujours partie prenante aux grands événements.

La BOA Madagascar est toujours partie prenante dans toutes les bonnes initiatives. Raison pour laquelle, elle a répondu favorablement à l'appel du ministère des Affaires Etrangères d'être le sponsor Gold de la première édition du Forum de la diaspora qui se déroulera au Village Voara Andohatapenaka du 26 au 28 octobre prochain.

Une manière pour la BOA Madagascar d'affirmer son soutien indéfectible au développement durable du pays ainsi que son soutien financier aux acteurs qui œuvrent dans ce sens.

Tout public

En effet, la Diaspora est toujours un acteur d'une importance capitale de l'économie nationale, car elle intervient dans plusieurs domaines, pour ne citer que les transferts de fonds, de savoir-faire et de connaissances, les investissements, le tourisme. Elle contribue ainsi grandement au renforcement de la solidarité nationale. Banque « tout public » BOA-MADAGASCAR, accompagne tous les acteurs économiques, particuliers et entreprises, quelle que soit leur taille. Elle peut offrir toutes les palettes et dispositifs de financement auxquels une entreprise désirant investir à Madagascar puisse prétendre : des crédits d'investissement à court, moyen et long termes aux différentes lignes de fonctionnement : Escompte de Papier Commercial, Découvert, Escompte de Papier financier, Aval de traite, OCD DA, etc.

Comptes diasporas

Le Groupe BANK OF AFRICA est aujourd'hui implanté dans 18 pays, dont 8 en Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Togo et Sénégal), 8 en Afrique de l'Est et dans l'Océan Indien (Burundi, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Ouganda, Rwanda et Tanzanie), en République Démocratique du Congo, ainsi qu'en France.

BOA France dont le Siège social se trouve à Paris dispose de 03 antennes dont 02 à Paris et une 3e agence à Marseille. Depuis le début de ses activités, elle a déjà ouvert près de 1.500 comptes diasporas pour le compte de BOA-MADAGASCAR.