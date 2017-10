Madagascar: Gestion du personnel - Une formation de MHC dédiée aux professionnels

D'après ses explications, le capital humain est une ressource délicate qu'il ne faut pas négliger pour une bonne rentabilité de l'entreprise. Les principaux facteurs de réussite du management des équipes sont la communication et leur implication dans un projet. Pour MHC, cela devrait passer par l'instauration d'une culture d'entreprise propice au plaisir et à la solidification des liens entre employés et cadres.

« On ne quitte jamais une entreprise, mais on quitte son manager ... ». C'est par cet adage que Madagascar Hôtel Consultant (MHC) évoque la nécessité d'améliorer la gestion du personnel. « L'efficacité du personnel est souvent le reflet du manager qui l'encadre », a affirmé Philippe-Jean Arnou, fondateur de MHC.

