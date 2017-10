Madagascar: Epidémie de peste - Quand raison et psychose se mêlent dans la capitale

Avant d'ajouter que « la situation qui vire à l'hystérie est causée par le manque de prise de responsabilité du gouvernement ». D'autres entreprises ont également adopté des gestes de prévention en équipant leurs employés de masque de protection. Par ailleurs, certaines populations de la capitale continuent de nier l'existence de la maladie. Attribuant la situation actuelle comme étant « une façon de plus pour les politiques de trouver des financements ». « Je ne crois pas à l'existence de la peste. Et dans mon quartier, il n'y en a pas » a fait comprendre Rajean, un docker d'Ambodivona.

Sélective. La présence de la psychose est effective. Par ailleurs, la panique parait être sélective car elle a plus touché les personnes ayant accès aux réseaux sociaux et à d'autres sources d'information. En effet, les publications concernant la peste, la situation actuelle de Madagascar et surtout de l'incapacité du gouvernement à contenir la maladie ont circulé. Publications reçues par les internautes qui ont vite, d'après leurs points de vues, « pris leurs responsabilités pour prévenir autant que possible la prolifération de la maladie ». Comme le cas de Hantaniaina, une mère de famille qui a fait la queue vers midi à Ambanidia. « Je prends mes précautions pour ma famille, surtout mes enfants. C'est pour cela que je reste ici et que je veux acheter des masques de protection » a-t-elle fait savoir.

