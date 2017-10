Madagascar: Tennis - Vintage Cup - Fitia et Benaivo signent leur second sacre

Ils ont annoncé la couleur bien avant le début du tournoi et ils l'ont réalisé. Après 2016, Nantenaina Rakotobe (Ministère de l'Éducation Nationale) et Fitia Randriamifidimanana (Com&Co/Pok Pok) ont remporté la Vintage Cup dimanche sur les courts du Country Club à Ilafy.

C'est vrai que le duo Benaivo-Fitia s'est imposé, mais, il a souffert en finale face à Andry Tiana Ravalomalala (MCC) et Angolatiana Razafindrakoto (Lambert Fialamboly). Pourtant, Andry et Angola ont remporté facilement le premier set par 4 à 0. Dominé, Benaivo et Fitia se sont ressaisis au deuxième set mais Andry et Angola arrivent à les talonner par 4 à 4. Il a fallu les départager à la mort subite. Et Fitia Randriamifidimanana conclut la rencontre sur une ultime volée gagnante.

Avant cette finale à couteaux tirés, celle du tableau parent/enfant a vu la domination de Gilles et Kristina Rakotobe (Langâno). Ils ont pris le dessus sur Caroline et Morgan Meurisse (Groupe Axian) sur le score éloquent de 6/1 4/1. Depuis son lancement, le Country Club choisira le joueur qui véhicule le plus l'esprit rétro de l'évènement à travers le Trophée de l'Elégance. Après le couple Burban Air France en 2016, le Trophée de l'Elégance a été attribué à Narson Rafidimanana (Fruidiles) et Camille Fleury (Vitogaz). La nouveauté cette année était le « The best newcomer » pour les nouveaux participants. Nathalie Schwarte (Topgasy Event) s'est vu remettre le Trophée.