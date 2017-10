« Seulement deux villes sont touchées par la peste. Il ne faut pas paniquer. Des actions sont déjà menées par le Gouvernement pour éradiquer cette maladie. Pour le Ministère du Tourisme, nous faisons appel aux hôteliers, aux restaurateurs et à tous les autres opérateurs du secteur du tourisme à renforcer les actions d'assainissement et de dératisation. Il faudrait également que les ordures soient brûlées lorsque cela est possible, afin de prévenir les risques de propagation de la maladie », a indiqué le ministre. En effet, ce dernier a demandé au personnel de son département d'envoyer une lettre à tous les opérateurs touristiques du pays, pour procéder à ces actions préventives.

Certaines annulations de réservations sont inévitables, suite aux informations diffusées concernant la peste, d'après les opérateurs touristiques que nous avons questionnés. De son côté, le ministre Roland Ratsiraka, qui a tenu une conférence de presse hier, a annoncé que cette épidémie est une crise passagère qui se produit tous les ans et qui peut très bien être contenue et maîtrisée.

