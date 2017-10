Madagascar: THB Ligue des champions - Deux petites finales pour mercredi !

La THB Ligue des champions de football va vivre une somptueuse journée tant à Mahajanga qu'à Fianarantsoa avec la confrontation directe entre quatre prétendants aux postes dans le dernier carré.

C'est parti pour une guerre de tranchée avec cette obligation de ravir impérativement la victoire pour espérer se qualifier dans les deux premières places qualificatives pour la Poule des As.

D'abord à Mahajanga où la CNaPS Sport va être opposée à l'Ajesaia dans un match très certainement tendu par l'enjeu avec d'un côté les caissiers bien obligés de gagner et une Ajesaia qui continue de monter en puissance.

Rentrée de Njiva. Que s'est-t-il passé pour la CNaPS qui a concédé le nul devant Ambanja ? Le duo Boura- Niasexe en pointe n'a pas fonctionné comme prévu car on ne pensait pas que la défense de l'USSK qui a pris au devant le HZAM, puisse soutenir la comparaison. Mais c'est ce qu'elle a fait. Au grand dam des supporters d'Itasy venus soutenir leur équipe.

La rentrée de Njiva mettra certainement de l'ordre dans les rangs de la CNaPS même si l'Ajesaia a montré qu'elle sait aussi défendre.

A Fianarantsoa, on verra également un duel aux couteaux entre Elgeco Plus et JET Mada. Mais la pression se trouve du côté de JET qui a besoin d'une victoire pour se relancer après sa défaite face au COSFA. La rencontre promet en tous cas des étincelles car on sait très bien que le représentant d'Itasy a l'habitude de ne rien lâcher.

Pour revenir au calendrier, on aura droit à Fianarantsoa et dès 11h au match entre le COSFA et FC Angèle suivi de ce JET-Elgeco à 13h tandis que Zanakala et Top Dom seront à l'œuvre à 15h.

Le classement. A Mahajanga, USSK et FC Maeva ouvre le bal à 11h tandis que HZAM tentera de confirmer sa grande forme devant le Varatraza à 13. Le choc CNaPS- Ajesaia aura lieu à 15h. Un choc qui arrivera peut-être à faire le plein du stade Alexandre Rabemananjara.

En attendant, voici le classement après les deux premières journées :

Mahajanga

1er) CNaPS Sport... 4 points (+6)

2) HZAM... 4 points (+4)

3) Ajesaia... 4 points (+2)

4) Varatraza... 1 point (-2)

5) USSK Ambanja... 1 point (-4)

6) FC Maeva... 1 point (-6)

Fianarantsoa

1er) Elgeco Plus... 6 points (+4)

2) COSFA... 6 points (+2)

3) JET Mada... 3 points (0)

4) FC Angèle... 1 point (-1)

5) Top Dom... 1 point (-2)

6) Zanakala... 0 point (-3)