Les gars de Telofangady, armés de leurs instruments dont la guitare et la sodina, Jaojoby, avec toute sa tribu, Samoëla avec ses talentueux musiciens ont donné le meilleur d'eux-mêmes. L'évènement le plus marquant de la soirée sera celle où le Feo Gasy réuni, a fait voyager le public dans le temps. « Itondray tsikitsiky » au Carlton dimanche soir, une soirée de plus de réussie à ajouter aux réalisations de Gasy events.

Dimanche soir, Rakoto Frah junior, Lilie, Jaojoby, Telofangady, Jaojoby, Samoela, Dama, Erick Manana, Benny Bebey Sefo Sammy et le groupe Feo Gasy se sont relayés sur la scène du Carlton pour rendre hommage à ce maître de la sodina qui rejoignit les étoiles le 29 septembre 2001. Ce soir là, les artistes se sont surpassés. Lilie, dans sa robe rouge, accompagnée par les Rakoto Frah junior a ravivé les souvenirs des spectateurs avec ses magnifiques interprétations de « any indray andro », « Mianatsimo miantsinana » ou encore « Fanja ».

