Congo-Brazzaville: Vernissage - Lebon Chansard Ziavoula dit Zed présente ses œuvres photographiques sur Brazzaville

Intitulée « Couleurs de Brazza », l'exposition du photographe congolais Lebon Chansard Ziavoula dit Zed prendra fin, le 30 octobre prochain. Durant 1 mois, les passionnés des arts et de la culture congolaise, découvriront les photographiques de la ville de Brazzaville dans toute sa splendeur.

Brazzaville vit depuis quelques semaines une rentrée culturelle et artistique, pleine d'énergie et d'effervescence. Cette effervescence, a indiqué le directeur artistique et des relations publiques de Pefaco hôtel Maya-Maya, Alexandre Becher, à l'ouverture de cette exposition, a commencé tout d'abord avec les rencontres internationales d'art contemporain (Riac) organisées par la directrice artistique et présidente du collectif d'artistes, Bill Kouelany, aux ateliers Sahm. Après ces rencontres qui ont pris fin, le 23 septembre, le tour revient au photographe congolais, Lebon Chansard Ziavoula dit Zed, membre du collectif Génération Elili depuis 2010 dont il devient le chargé à la communication.

Evoquant les circonstances de l'organisation de cette exposition, Alexandre Becher, a indiqué que Lebon, photographe congolais qui a reçu après une sélection draconienne, le prix du jury lors des 8èmes francophonies qui se sont déroulées à Abidjan en Côte-d'Ivoire et lui, se sont connus depuis plus d'un an. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire de « La Congolaise 242 », une plate-forme gérée par des bénévoles dont le contenu est principalement artistique, culturel et social des valeurs que prônent et défendent le groupe Pefaco hôtel à travers le continent africain où ils sont installés depuis plus de 25 ans.

« Lors de nos nombreuses entrevues avec Lebon, nous avons découvert que nous avons cette passion, celle des enseignes peinte à la main qui décor le paysage africain. Nous avions discuté de son travail à plusieurs reprises avions même échangés des livres sur ce sujet. Il fut donc tout naturel pour moi de lui proposer de venir exposer son travail au sein du Pefaco hôtel Maya-Maya », a déclaré le directeur artistique et des relations publiques de Pefaco hôtel Maya-Maya.

Pour Alexandre Becher, les photos de l'exposition de Lebon Chansard Ziavoula dit Zed, les embarquent dans un voyage aux paysages multiples, colorés, fascinants qui représentent l'Afrique dans toute sa splendeur. « Les artistes africains dans leur diversité artistique sont des acteurs importants du monde des arts et de la culture. Ce monde doit et devra compter dans des prochaines années sur ces artistes multiples facettes. Leurs travaux, la profondeur de leurs œuvres, l'émotion et l'interrogation qu'elles suscitent en nous, nous interpellent à chaque exposition », a-t-il ajouté.

Parlant de son travail, Lebon Chansard Ziavoula dit Zed, a remercié Pefaco hôtel et particulièrement Alexandre Becher qui lui a fait l'honneur de présenter ses œuvres. Le travail sur l'exposition « Couleurs de Brazza » est parti d'une observation. La plupart des enseignes existantes dans les boutiques que ça soit dans les salons de coiffure, représentent des grandes stars. Si ce ne sont pas les présidents de la République, ce sont les footballeurs ou les musiciens. C'est pourquoi, Lebon Chansard Ziavoula a pensé qu'en tant que photographe, il peut représenter la ville de Brazzaville à travers ses neufs (9) communes. C'est le travail qu'il a effectué.

Rappelons que l'exposition sur « Je te présente ma ville » organisée dans le cadre de la s ixième édition des Riac, se poursuit aux ateliers Sahm jusqu'au 23 novembre ; le temps de la rendre visible au Pefaco hôtel Maya-Maya à partir du 23 novembre, où les ateliers Sahm sont en résidence permanente.

Toujours dans la volonté de mettre en avant les artistes du Congo, le chanteur congolais Mystik Mystère a, au cours de cette soirée, interprété quelques chansons contenues dans son dernier album « Fidélité ya M'Piaka », qui a été tourné au Pefaco Maya-Maya, il y a quelques semaines.

Né en 1988 au Congo, Lebon Chansard Ziavoula dit Zed, est diplômé en communication documentaire de l'université Marien Ngouabi de Brazzaville.